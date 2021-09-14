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中秋前夕送愛助弱勢　慈濟+新豐慈善會捐善心物資

▲慈濟基金會志工在秋節前赴弱勢戶濟贈愛心物資。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會志工在秋節前赴弱勢戶濟贈愛心物資。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

中秋前夕有溫情，南投慈濟志工日前趕在燦樹颱風侵襲前，分別在草屯、南投、埔里、竹山等慈濟聯絡處包裝1185份中秋節禮盒物資，陸續送到長期關懷的弱勢家庭，獻上祝福與關心；台南市新豐慈善教育協會也針對南投縣山地偏鄉10所學校，捐贈共計1000份物資，造福弱勢學生並回饋社會。

孫姓阿嬤的丈夫與次子已往生，家庭靠長子務農維生，收入微薄，所幸長孫女用功努力求學，目前就讀師範大學，每年獲得慈濟新芽獎學金表揚；志工送上中秋禮盒與米、油，孫阿嬤表示慈濟平時多所幫忙，還在颱風前送來中秋節禮物，非常感恩。

獨自扶養2個小孩的張姓單親媽媽，10幾年前就是慈濟基金會列冊長期關懷的對象，雖然生長在困苦的家庭，但2個孩子都很上進，長子就讀大學、成績優異，次子因身心狀況無法用言語溝通，但也就讀特殊教育學校，慈濟也協助提供學費、獎學金，還提供租屋費用、房屋修繕；張赴感恩表示，慈濟平時節日都有來關懷，今天還送來禮物、米、油，讓母子三人得以相依為命。

▲慈濟基金會、南投縣政府分別在秋節前赴弱勢戶和偏鄉濟贈愛心物資。（圖／慈濟基金會、南投縣政府提供）

▲慈濟基金會志工在秋節前赴弱勢戶濟贈愛心物資。（圖／慈濟基金會提供）

南投慈濟志工彭秀蓁表示，弱勢照顧戶在逢年過節時，少有人相互往來送禮，希望在這中秋佳節能帶給他們溫暖，讓他們感受到慈濟人滿滿的愛。

台南市新豐慈善教育協會則於13日上午，在仁愛高農舉行「牽你我的雙手送愛到偏鄉捐贈活動」，受贈學校包括仁愛高農、仁愛國中、中正國小、力行國小、紅葉國小、仁愛國小、南豐國小、清境國小、互助國小以及法治國小，1000份物資內容包含2公斤的米、沙拉油、醬油等食材，也有沐浴乳、洗髮精、肥皂等日用品，並且包括防疫用的口罩與濕紙巾。

▲台南市新豐慈善教育協會在秋節前赴偏鄉濟贈愛心物資。（圖／南投縣政府提供）

▲▼台南市新豐慈善教育協會在秋節前赴偏鄉濟贈愛心物資。（圖／南投縣政府提供）

▲慈濟基金會、南投縣政府分別在秋節前赴弱勢戶和偏鄉濟贈愛心物資。（圖／慈濟基金會、南投縣政府提供）

將這股暖流引進南投的，是來自於台南並在清境地區民宿業者黃鈺婷，她提到民宿員工有許多都是在地部落子弟，因疫情讓地方部落以及弱勢家庭面臨更艱困處境，故募集物資給予及時雨般的協助，也希望能拋磚引玉，吸引社會各界共襄盛舉，共同持續幫助更多有需要的民眾。

該協會理事長陳茂松說，此次捐贈活動承蒙各界踴躍參加，迅速募集到1000份物資，並轉贈給南投縣仁愛鄉的弱勢學生家庭，期望藉由舉辦教育講座、物資捐贈活動等，對社會產生向善的循環力量，也將溫暖送到社會各個角落。
 

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