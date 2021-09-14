跨境郵包10天查獲67件動物產品　24件「含豬肉月餅」

▲9月1日至9月10日已查獲67件動物產品。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今 （14日）表示，中秋節將至，依據以往經驗，是境外含肉月餅等動物產品以快遞及郵包違規輸入的高峰期，統計今年9月1日至10日，已在郵包中查獲67件動物產品。

應變中心統計，去年9月1日至9月30日，中秋節期間在郵包中查獲違規輸入動物產品為125件，53件為含豬肉月餅，今年9月1日至9月10日止，在郵包中已查獲67件動物產品，其中24件為含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品已成為高風險管道。

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應變中心指出，目前國際間非洲豬瘟疫情仍未趨緩，且有擴散趨勢，入侵我國風險仍高，不可輕忽，依據動物傳染病防治條例第34條第3項規定，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入，其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。收件人接獲郵遞寄送輸入之應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷燬，未送交者將處3萬至15萬元罰鍰。

▲應變中心表示，關務署與防檢局因應中秋節全力合作加強X光機查驗。（圖／記者許展溢攝）



應變中心說，目前雖受新冠肺炎疫情影響，國際航班減少，惟近日仍可自大陸入境旅客攜帶或棄置豬肉製品中驗出非洲豬瘟病毒核酸，顯見疫情對我威脅仍在，民眾若收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親（寄）送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀，共同防杜境外動物傳染病傳入，維護得來不易之防疫成果。

應變中心最後強調，關務署與防檢局為因應中秋節大量進口郵包查驗工作，已全力合作加強X光機查驗與檢疫犬嗅聞工作，務必嚴密把關，不讓含肉月餅等違規境外動物產品輸入。