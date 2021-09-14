▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲13日宣布，北市中秋節不開放河濱公園烤肉，不過被問及騎樓、屋頂能否烤肉時，皆未正面給予明確回應。台北市副市長黃珊珊14日解釋，北市一般公有場域從未開放烤肉，河濱公園屬於例外開放，自家庭院或屋頂屬於私人場域，市府無法禁止，騎樓從法律角度看也屬於私人，所以一樣可以在騎樓烤肉，但拜託戴口罩，吃東西進家門。

黃珊珊14日出席市府公開活動，針對北市府烤肉部分，為何不明確禁止戶外烤肉？黃珊珊回應，北市一般公有場域從未開放烤肉，河濱公園是例外開放，所以本來就不能在公共場域烤肉，只能於自家烤肉；而自家有分戶外與室內，戶外可能是指庭院或屋頂，市府無法禁止在家戶外烤肉。

黃珊珊提醒，但烤肉仍要回到一般防疫原則，也就是室內80人、室外300人規定，並保持安全距離，若在戶外沒戴口罩，也會被勸導。

至於能否在騎樓烤肉？黃珊珊提及，騎樓在法律角度來看屬於私人用地，但開放公眾使用，目前北市府認為要從寬，所以一樣可以在騎樓烤肉，但「拜託要戴口罩」，若要吃東西，「麻煩你進到家裡面。」

黃珊珊表示，戶外難以完全禁止烤肉的原因，是有些庭院屬於私人場域，市府很難執行，倘若禁止了卻無法完全查核，那也是白費力氣，所以希望訴諸民眾素質和社區自律，民眾得清楚知道烤肉有風險，家戶傳染風險高。