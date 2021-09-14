中秋限定！超商連5天「咖啡優惠」一次看　美式35元開喝還有買1送1

▲超商中秋限定咖啡優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喜迎中秋假期！繼7-11的限時優惠搶先曝光後，全家也宣布祭出一系列限定優惠了，其中，針對上班族都愛的咖啡部分，線上最低花35元就能喝到大杯美式，門市更有指定飲品買1送1，通通不能錯過，把握機會囤一波，9月17日至21日限時開跑。

▲APP、門市通通有限定優惠。

全家宣布於9月17日至21日祭出中秋限定優惠，其中，特別在隨買跨店取推出「Let’s Café經典大杯美式2杯69元」、「Let’s Café經典大杯拿鐵2杯特價79元」每位會員限購3組，最低用35元就能爽喝大杯美式，還有「私品茶仙女波波紅茶2杯69元」、「仙女波波醇奶茶2杯79元」，2品項各限量30萬組，每人限購3組；另門市部分加碼有「Let’s Café巧克力買1送1」、「仙女波波紅茶優惠價39元」及「仙女波波醇奶茶優惠價49元」，假期別忘了要衝喝。

▲小7中秋限定咖啡優惠一次看。

另，7-11也推出一系列咖啡優惠活動，9月17日起連5天於OPEN POINT行動隨時取祭出「買CITY CAFE大杯美式咖啡1杯送四季春青茶1杯」活動，活動期間每日上午10點開賣，每日限量1萬組；CITY CAFE西西里風檸檬咖啡買15送4、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買15送7；以及CITY PRIMA精品美式（冰／熱）任選、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡（冰／熱）任選、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶（冰／熱）任選、CITY TEA 經典純奶茶和四季春奶青任選皆享買15送5。

門市部分則有「CITY全系列全品項任2杯79折、任3杯7折優惠（以五捨六入計算）」。

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