退休女師擔心教課遲到　清晨街頭焦急徘徊

▲▼85歲婦人清晨街頭焦急徘徊，竟是20年退休師擔心教課遲到。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

高中職以下學校9月已開學，台中市85歲的尤姓婦人日前清晨在南區一處十字路口焦急徘徊，疑似迷路，警方獲報前往，尤婦自述是台中高工老師，要趕著去學校教課，一時卻忘了路，其實尤婦已經退休20年，至今卻還心繫著莘莘學子，尤婦後來被員警載送回家後，自知自己失智造成困擾，還說「謝謝，麻煩你們了，我初期沒這麼嚴重的。」

台中市警察局第三分局勤工派出所警員林冠廷、警員曾國倫，日前早上7點多獲報復興路與德富路口，有名老人疑似迷路需要協助，員警到達後，尤婦告訴員警自己台中高工老師，早上要趕去學校教書卻不小心迷路了，眼看時間一分一秒過去，焦急地拜託員警帶她去學校，怕耽誤了同學的學習。

然而員警從尢婦外表研判應該早已退休，便先耐心安撫，並透過人臉辨識系統確認其身分，並聯繫上住在新竹的女兒。

尤婦女兒說，母親確實是退休老師，但近來發現母親開始有失智的情形，平時都由外籍移工照顧母親，員警請女兒放寬心，便載著尤婦返回距離450公尺外的住家，在門口等待的移工也一臉擔心地說，阿嬤在她半夜睡覺的時候，自己開門出去了。獲知母親平安回家，尤婦女兒向員警表達深切的感謝。

►家電也能這麼美！莫蘭迪色抗菌空氣清淨機、復古感BBQ電烤盤5.5折起