假警恐嚇女教師：涉案需匯125萬　真警勸阻她痛哭「誰才是真的」

▲▼一名8旬退休師被恐嚇涉案需匯125萬，警方到場苦勸及時勸阻。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市78歲廖姓退休女老師到銀行提領125萬現金，禁不住行員一再詢問用途，先說投資用，後又改口給兒子買房，言詞閃爍，不配多談，員警獲報前往關心，「是否接到不明來電，說帳戶涉及刑案遭到監管，須配合警方調查，如不照做將沒收所有存款」，廖婦突然爆哭委屈的說「到底誰才是真警察？」

台中市警五分局四平派出所警員周嘉宇、莊惠雯，日前中午接獲台灣銀行水湳分行報案，有民眾要解除18%的定存，提領125萬元現金，懷疑遭到詐騙。

周、莊2人抵達後關切詢問，廖婦剛開始說要投資用，後來又改口是要給兒子買房子，周員感覺事有蹊蹺，詢問是否可以提供兒子的電話，卻遭廖婦拒絕，周員再問，「是否接到不明來電，說帳戶因涉及刑案遭到監管，須配合警方調查，如不照做將沒收所有存款」。

廖婦突然委屈哽咽的說，她已經不知道誰是警察，誰不是警察，周員為證明是「正港」的警察，便請廖婦一同返所，返所途中，廖婦仍然情緒不穩，不停拭淚，不久，廖婦兒子趕來派出所了解來龍去脈後表示，如果將18%的定存解除交付給詐騙集團，後果將不堪設想，非常感謝員警的熱心協助。

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