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失智婦雨中迷失街頭　警查「尋人秘笈」火速助返家

▲▼台中一名8旬失智婦雨中迷失街頭，機智警翻查尋人秘笈1年前曾走失。（圖／民眾提供）

▲▼台中一名8旬失智婦雨中迷失街頭，警方翻查尋人秘笈發現1年前曾走失過。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

84歲的吳姓婦人患有輕微失智症狀，平時會到附近土地公廟幫忙打掃，日前打掃完卻一時忘記如何回家，一個人呆立在雨中街頭，警方獲報到場後，眼尖發現婦人衣物繡著姓名，經仔細翻找群組記事本資料，果然發現吳婦1年前就曾有走失紀錄，警方將曾走失的10多名民眾從幼童到年長者全都建檔，讓員警比以往利用人臉辨識系統更快速，可提早15分鐘就通知家人。

▲▼台中一名8旬失智婦雨中迷失街頭，機智警翻查尋人秘笈1年前曾走失。（圖／民眾提供）

台中市警三分局東區分駐所巡佐林榮祥、警員陳世勛，日前獲報樂業路有名迷失老婦人，婦人表示，自己經常會到附近的土地公廟走走、幫忙打掃，結果打掃完想要回家時，卻因為下雨天色較為昏暗，讓她一時分不清楚東南西北，找不到回家方向。

員警跟她對話時，眼尖發現上衣繡著眼熟的姓名，於是翻找派出所的群組記事本，果然發現吳婦1年前也曾走失過，還好當時同仁將其相關資料建檔，才得以獲知吳婦的身分及住址，迅速協助她回到2公里外的住家。

警方表示，以往找尋失蹤人口，必須透過電腦的人臉辨識系統，連結戶政資料，才能查出身分和地址，如今經由建檔，同仁一旦發現走失者，一翻查「尋人秘笈」馬上就查出身分，比以往快上15分鐘，更能快速通知家人，回報平安訊息。

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