她深夜迷失街頭「10多支手機號碼」沒回應　警尋地址送返家

▲8旬失智婦深夜迷失街頭，皮包藏10多支家人手機號碼求援沒人理。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市80歲徐姓老婦日前深夜在街頭徘徊，險象環生，警方獲報到場得知徐婦疑似失智，回答不出住處，還好在皮包內發現寫了10多組手機號碼，包括家人、社工和里長等，可惜的是沒人接電話，後來又找到一行地址，於是依址前往，果然在門口就看到貼有「徐某某住處」的字樣，回到家的徐婦相當開心，頻頻感謝。

台中市警二分局文正派出所警員顏家彬、林煜翔，日前半夜1點獲報，有名婦人戴著口罩，獨自推著手推車在中國醫藥大學附近徘徊，可能是迷路了，員警迅速抵達現場，阿嬤說她要搭公車去醫院拿藥，員警說「現在很晚了，醫院休息了啦」，又問家住在哪？她一下說新社，一下又改口埔里，說不出住處。

員警決定先將她載回派出所，由於阿嬤看起來滿臉疲憊，員警立刻遞上茶水、熱食充飢，從談話中隱約得知，阿嬤才剛搬家，不熟悉新住處位址，員警檢視隨身包包，發現家人雖然貼心在阿嬤手機外殼、皮夾內，記載著10多組電話號碼，包括兒子、女兒、社工、里長等，但可惜的是沒人接電話。

員警後來又找到一張寫有地址的紙條，於是依址帶往該地，一到門口，阿嬤開心的說「溫刀抵家啦」，而在大門口還看見貼有「徐某某住處」的大字報，員警雖然安全地送阿嬤返家，也貼心的幫她的手機充電，但不免擔憂阿嬤獨居的狀況，日後會不會再走失？打電話求援會不會沒人接？

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