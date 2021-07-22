找過世的兒子...霧峰婦凌晨站漆黑農路　警「毛毛的」載她回家

▲台中1名8旬婦人半夜外出找兒子，霧峰警方前往協助「內心毛毛的」。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區78歲張姓婦人20日凌晨1點多站在漆黑的農路上，疑似迷路待援，警方獲報前往協助，張婦語氣興奮且信誓旦旦的說，她親眼看見死去的兒子就在前面，她要去找他，但員警遍尋不著，當下內心覺得毛毛的，後來載婦人回家後才得知，張婦的兒子早在26年前就已死在異鄉，因思子情深，常會出現幻覺，加上年老失智，晚景堪憐。

霧峰警分局萬豐派出所警員錢志豪、張紹峯前天凌晨1點多獲報，霧峰區六股路的農路上有1名婦人需要協助，員警趕往現場，農路上漆黑一片，伸手不見五指，婦人非常肯定的說，她死去的兒子就站在前方，但員警遍尋不著，加上婦人說得跟真的一樣，著實令員警當下感覺毛毛的，不久，員警將婦人安全送回家。

據了解，張婦的大兒子早在26年前在北部因故死亡，由於思子情切，常常幻想大兒子有回來探望她，加上年事已高，從去年開始就時常出現幻覺，即使有老伴和小兒子陪伴，婦人情況越來越嚴重。

霧峰分局長陳家銘表示，若家中老人曾有走失情事，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。

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