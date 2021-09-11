「他剛出來，全身都是毒」　蔡壁如憂新冠確診者遭遇歧視

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北幼兒園爆發Delta群聚感染，台灣民眾黨立委蔡壁如11日透過臉書表示，孩子們的病痛，令她心疼，但更令人心疼的，還有其他確診者康復後的境遇，有許多染疫者到現在無法完全康復，出現睡眠障礙、頭痛、焦慮及抑鬱等後遺症，呼籲民眾不應對確診者充滿岐視與偏見。

蔡壁如表示，這兩天幼兒園傳出群聚感染事件，這麼小的孩子染疫，何其無辜？何其受苦？孩子們的病痛，令她心疼，但更令人心疼的，還有其他確診者康復後的境遇，他們不但在身體上留下後遺症，甚至備受岐視，例如今年6月屏東枋山爆發的delta變種病毒群聚感染事件，17個人染疫、其中1人死亡，確診者目前雖然已經康復回到家中，但是多少都留下了後遺症，其中指標人物「白牌車司機」，到現在還是會喘，無法完全康復，生活陷入困境。

蔡壁如指出，最令人難以忍受的是，拖著一身的病痛之外，還要面對外人異樣的眼光，不但沒有人敢搭他的車，甚至對他說「他剛出來，全身都是毒」。

蔡壁如呼籲，沒有人願意染疫，病毒面前人人平等，今天是這位白牌車司機不幸染疫，但也有可能發生在其他人身上，如果是自己的親人遭受到這樣的對待，何其忍心？

蔡壁如補充，國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上月底發布的一項針對新冠患者後遺症（又稱「長期新冠」）的研究結果顯示：有近半數患者出院後1年仍無法痊癒，甚至不少人還出現有睡眠障礙、脫髮、味覺和嗅覺失調、頭痛、關節疼痛、焦慮或抑鬱等後遺症。

蔡壁如指出，這是令人擔憂的現象，截至目前為止，台灣新冠病毒疫情的確診人數已超過1萬6千人，這些人的康復之路，會不會也萬般艱辛？是不是也備受岐視？染疫的孩子們，難道也要一輩子受到岐視？豐衣足食下的善良是應該，但患難能否見真情？台灣最美的風景是人，希望美麗的風景在困境中依舊美麗，不被疫情擊倒。