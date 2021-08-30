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郭台銘爭取BNT碰軟釘子　蔡壁如：要記取800條人命的教訓

▲▼郭台銘、蘇貞昌。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲郭台銘、蘇貞昌。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘29日表示，已向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑疫苗，獲不錯的回應。不過，行政院長蘇貞昌30日受訪時說，已預購次世代莫德納。對此，民眾黨立委蔡壁如認為，台灣必須記取去年買太慢、買太少，導致800多條人命死亡的教訓。

針對郭台銘找BNT談明年為台灣保留3000萬劑一事，蘇貞昌表示，各國都因為疫情關係搶疫苗，我國已預購次世代莫德納疫苗，只要有需要我們都超前部署，也感謝台積電、鴻海、慈濟都捐贈疫苗，感謝郭董的善意提醒。

蔡壁如在臉書表示，昨天是暑假前的最後一個週末，忍了3個月，終究還是擠爆墾丁大街、羅東夜市等知名景點，滿滿的人潮，宛如大型群聚，為了防疫，國人的配合度已經非常高，整整3個月的居家防疫，是非常了不得的成績，悶久了，加上疫情降溫，收假前的人潮效應，無法苛責，但新一波的疫情往往從輕忽開始，每個國家都是如此，沒有例外，不能心存僥倖。

蔡壁如指出，就像郭董昨天的深夜發文，對於疫苗的採購「有備無患」勝於「量出為入」，因為Delta病毒依舊虎視眈眈，在沒更好的辦法前，第3劑「加強針」即將成為國際上新冠肺炎疫苗接種的新現實，9月份起，不少國家都會跟著以色列開始推動在第2劑後的5至8個月，接種第3劑的國家接種計劃，預估國際疫苗市場的供需狀況將因此更為吃緊，特別是mRNA疫苗。

蔡壁如強調，台灣必須記取去年買太慢、買太少的錯誤疫苗採購政策，導致800多條人命死亡的教訓，在面對另一波變異株新冠病毒可能引發的流行疫情時，提供足夠且有效的疫苗，來保護人民的健康。

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