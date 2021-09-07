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新北幼兒園群聚案　蔡壁如拋4建議：應檢討未來16周疫苗接種

▲▼ 柯文哲出席「北市防疫 感謝有你」 防疫團隊感恩儀式-蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

新北市板橋區某幼兒園爆發群聚案，造成10名孩童、4名家長染疫，全案累計15例。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，為了孩子、為了有效阻擋Delta病毒的全面入侵，呼籲疫情指揮中心，請重新檢討未來16周的疫苗接種計劃。

蔡壁如7日在臉書表示，贊同共衛專家詹長權對於未來16周疫苗接種順序的建議「BNT第一劑從40歲往下逐步打」，要保留疫苗給學生打（12-18歲），但不必現在馬上打，可以到11月才打，第二劑開放混打，台灣接下來的疫苗接種可以從2021年9月1日到12月31日為止的4個月內預期可獲得的疫苗總劑量來規劃（500萬AZ+850萬BNT+150萬莫德納)。

蔡壁如提出未來16周的接種計劃建議，一、第一劑、第二劑同步施打；二、排序依年齡、捨類別；三、第一劑接種從40歲起向下、向上逐歲依序擴大，疫苗種類以AZ為主，其次為BNT，最後是莫德納；四、第二劑以年齡由高到低依序擴大，同牌疫苗接種（AZ+AZ，Moderna+Moderna，BNT+BNT)、不同牌疫苗混打並行(AZ+BNT，AZ+Moderna)。

蔡壁如指出，英國是世界上第一個使用BNT疫苗，做為新冠肺炎疫苗國家接種計劃疫苗的國家，去年12月英國疫苗接種委員會根據BNT疫苗臨床試驗結果、英國新冠肺炎疫情的流行資料，做出「依照年齡由老至少」的順序接種BNT疫苗，因為這樣子的接種計劃，可以讓英國減少最大的新冠肺炎重症和死亡個案數量，也可以讓英國整體社會獲得最高的「生活品質調整的存活年數」（QALY)，QALY是英國NHS決定新藥、新手術給付與否判斷時的一項醫療效果指標。

蔡壁如提到，病毒的傳播，在室內密閉空間會更為恐怖，公衛專家學者連續檢測托兒所的CO2兩個禮拜，上課期間CO2濃度都高於 800ppm (防疫標準），也常會超過室內空氣品質標準（1000 ppm)。

蔡壁如強調，這應該是全國共同的現象，面對delta的傳播，很危險，拜託所有的幼稚園、學校，甚至是各個辦公大樓，一定要定期開窗通風，讓室內空氣流動，此外，戴口罩、勤洗手，還是防疫基本功，不可鬆懈。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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