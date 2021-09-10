BNT第二多！53例突破性感染「疫苗廠牌曝光」　本土全是接種它

▲突破性感染病例接種的疫苗廠牌。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

Delta病毒來勢洶洶，讓國人接種疫苗的意願大增。截至9月9日為止，全台已有53例「突破性感染」，其中包含8例本土病例以及45例境外移入，《東森新媒體ETtoday》也整理了突破性感染病例接種的疫苗廠牌，讓讀者一目了然。

從7月2日至9月3日為止，一共有41例境外移入的「突破性感染」病例，也就是符合疫苗完整接種條件之後發病或無症狀確診。

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感染者接種疫苗廠牌分別有12例AZ、11例BNT、4例嬌生、4例國藥（陸製）、3例莫德納、2例Covaxin（印度）、1例科興（陸製）、1例智飛（陸製）、1例衛星5號（俄羅斯）。另外還有2例混打的突破性感染，其一為接種1劑AZ和1劑莫德納，另一為接種2劑AZ以及1劑BNT。

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

而在過去一週（3日至9日）內，一共發現14例變種病毒個案，其中13案染Delta。而Delta個案之中有4人為突破性感染，案16059混打AZ跟莫德納，另3例則尚未公布疫苗廠牌。至9日為止，共有45例境外移入的突破性感染。

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值得一提的是，Covaxin（印度）和國藥疫苗各有1例突破性個案曾經在6、7月於柬埔寨、越南確診。另外，智飛疫苗因為是重組蛋白疫苗，所以6個月內必須接種3劑才算符合完整接種條件。

至於本土的突破性感染病例共有8例，感染者全部都是接種2劑AZ疫苗。在8月中時，有名孕婦接種2劑莫德納疫苗後確診，不過事後證實並不屬於突破性感染，因此莫德納和高端均為零例。

針對突破性感染，指揮官陳時中曾表示，現在打完疫苗，最好有保護力95%，換句話說還是有5%的人仍然會確診，「打完疫苗會確診並不是很稀奇」，還是有可能性，所以打完疫苗還是要做好自我保護，疫苗是一種保護，戴口罩、勤洗手也是保護力。