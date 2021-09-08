　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「1周內長照接手」仍遇害！芎林阿嬤遭逆孫斷喉　殘忍手段曝

記者陳凱力／新竹報導

新竹芎林一名患有思覺失調的葉姓男子，因不耐照顧久病的阿嬤，在6月間午後先以枕頭將阿嬤悶昏後，再以菜刀割斷她的頸動脈，造成阿嬤爆血而亡。檢方調查，葉男雖患有思覺失調，但犯案動機醞釀已久，犯後情緒穩定、能清楚描述過程，明知縣府已獲核准1週內提供長照服務，可大幅解除獨自照顧壓力，仍恣意犯案，為手段殘忍，人神共憤，依法提起公訴。

▲芎林阿嬤午睡遭孽孫菜刀斷喉　行兇後電話自首：壓力大。（圖／讀者提供）

▲芎林葉姓男子因不耐照顧阿嬤，殘忍殺害。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

檢方調查，葉男的母親因受不了父親因酗酒成性，在他小學時離家返回娘家，葉父以老農年金及撿拾資源回收物為生，2016年亡。葉男的阿嬤2019年5月間因腳部受傷開始不良於行，需以柺杖或輪椅助行，而葉男則因精神問題無法出外工作，在家休養期間也負擔起照顧阿嬤的工作。

2021年6月間，葉男因不耐照顧阿嬤，曾向葉母表示「要殺死阿婆」、「要用農藥毒死她」，葉母安撫無效，葉男從此萌生殺意。家人為降低葉男壓力，隨即向新竹縣府申請長照居家照護，並於2021年6月22日經社會局派員訪視評估後，認定為CMS 6級，屬於中度失能，並核定使用：居家服務、交通接送、居家喘息及家庭照顧者支持服務，同時告知在場家屬，將於7天內完成審核流程及照會服務單位，以提供後續服務。

▲芎林阿嬤午睡遭孽孫菜刀斷喉　行兇後電話自首：壓力大。（圖／讀者提供）

▲經法醫鑑定，死者生前曾遭掐頸、悶壓，在被依菜刀砍殺致死。

新竹縣衛生局也於同年6月24日完成審核流程，並預計當日照會相關單位以提供後續服務，不過，葉男仍堅持將阿嬤殺害。

24日當天中午12時許，芎林家中，以枕頭先悶昏阿嬤，再以雙手掐住脖子，依然無法順利殺死對方，葉男殺意堅決，竟直接到廚房拿出菜刀，在阿嬤脖子、右側胸部上方切割數刀，造成她頸部、氣管銳器傷、喉部及頸動脈斷離引起肺內吸入血液及大量出血致死。

確定阿嬤斷氣後，葉男於同日12點15分打電話向警方自首報案，並表示「我殺人了」。

法醫解剖報告書鑑定，死者兩眼結膜有多處出血班點，上嘴唇及上牙齦出血班點，符合因掐頸、呼吸道悶壓造成缺氧及微小血管破裂。且因遭人持刀砍殺，造成頸部、氣管銳器傷、喉部及頸動脈斷離引起肺內吸入血液及大量出血致死。

檢方認為，葉男犯刑法第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌。葉男犯下殺人後，於員警到達時，以手機自首報案，符合刑法62條減刑規定。檢察官審酌，葉男雖患有思覺失調症，但預謀殺害阿嬤已久，對作案過程均能清楚陳述，無任何激動情緒情況，顯精神障礙等致不能辨識或欠缺辨識行為能力，完全不顧阿嬤的照養之情，明知已獲核准1週內提供長照服務，在即將減輕照顧壓力的情況下，仍恣意犯案，為手段殘忍，人神共憤，惡性甚鉅，更殺害直系血親尊親屬為一般民眾所無法容忍，建請法官處以適當之刑。

► 拖地神器打掃不費力 地板超乾淨

►染疫機師訪內灣老街！才復甦不到半月　「二度真空」攤商快崩潰

►驚悚畫面曝！女騎士遭聯結車秒吞　完美翻轉逃死

►疑染Delta機師新竹足跡曝！關西吃早餐　新豐摩鐵內灣商圈大消毒

►快訊／「Delta機師」竹縣匡列25人！宣布跟進強化二級　但不降人數

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
24歲男打BNT慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛　肛門噴血亡
獨／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜下午1點親赴現
陳時中開告「炸鍋了」！網一片震驚：100%言論自由呢
獨／網瘋傳今本土確診破50人！指揮中心回應了
快訊／台大麻醉師住板橋！　篩檢隊進駐某社區「住戶上千人」
璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱！挑戰今年風王
快訊／長榮機師確診案！　361人二採結果出爐
台大確診麻醉師傳「突破性感染」！打過2劑疫苗仍染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

華山分屍案更審不判死！高院：可以對陳伯謙施以矯正治療

快訊／高雄貨車螺絲桶飛落　婦人遭砸中命危送醫搶救

快訊／台中向上路六段7車連環撞　內線車道回堵外線通行

台氯林園廠二氯乙烷外洩釀1死　公司、廠長等3人緩起訴

認識15天閃婚「妻落跑同居小王」　夫苦等15年結局更悲傷

門扇檢查結果曝！學生專車轉彎安全門突開　女高中生被甩出險死

《女兵日記》違法置入台中花博　提告抗罰20萬結果出爐

「我是警察！」惡男做一半逼：算便宜一點　她穿上褲子慘遭硬上

23歲女報案車子遭竊　「精神差猛打哈欠」警一追問她全招了

台塑仁武廠半夜巨響！住戶嚇壞以為氣爆　「大量氣體外洩」原因曝

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

華山分屍案更審不判死！高院：可以對陳伯謙施以矯正治療

快訊／高雄貨車螺絲桶飛落　婦人遭砸中命危送醫搶救

快訊／台中向上路六段7車連環撞　內線車道回堵外線通行

台氯林園廠二氯乙烷外洩釀1死　公司、廠長等3人緩起訴

認識15天閃婚「妻落跑同居小王」　夫苦等15年結局更悲傷

門扇檢查結果曝！學生專車轉彎安全門突開　女高中生被甩出險死

《女兵日記》違法置入台中花博　提告抗罰20萬結果出爐

「我是警察！」惡男做一半逼：算便宜一點　她穿上褲子慘遭硬上

23歲女報案車子遭竊　「精神差猛打哈欠」警一追問她全招了

台塑仁武廠半夜巨響！住戶嚇壞以為氣爆　「大量氣體外洩」原因曝

竹縣一私立幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

限時3天！超商祭補班日優惠　3大咖啡飲品「買1送1」

吳景欽／接種後出問題誰來賠？疫苗猝死的被害補償

華山分屍案更審不判死！高院：可以對陳伯謙施以矯正治療

工商協進會9月底與美國商會座談 力促牽成BTA

日本麥當勞「神級漢堡」！Q彈濃郁口感讓她敲碗：希望台灣也賣

幼兒園群聚10幼童染疫　家長2人1室陪住專責病房「至少需耗31天」

石門、德基水庫快滿庫「放水發電！」　相當26.5萬戶家庭用電量

美網／阿里辛收退賽禮晉級4強　成為1881年以來加拿大第一人

姑姑裝窮「卻住奢華房」　低收又要生4胎！網嘆：一堆拿補助買蘋果

皮條客雄中附近拉到便衣警　21歲短裙美胸女哭求放過她

社會熱門新聞

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

轟「阿中隱瞞疫情、舔美賣台」　下場曝

條子鴿前同事曝：在分局當嘉獎守門員

色警「2次邂逅」女騎士戀愛了！偷查車牌加臉書下場慘

女子開房單身6年男暈船要結婚　竟遇2孩喊他爸

快訊／華山分屍案更審　陳伯謙獲無期徒刑

即／趙介佑逃兵起訴　替代役曠職172小時

雄中人共同回憶　高雄「流鶯街」花500轉大人　

三總牙醫開副本入袋百萬　涉詐健保遭聲押

葉毓蘭挺條子鴿留3字　挨轟沒教養

即／群組誤傳「極品瑜珈」謎片　文山一副分局長遭拔官

木馬側錄網銀帳密　盜刷集團靠釣魚簡訊狠賺百萬

學生專車轉彎安全門突開　女高中生慘叫甩車外險死

惡男做一半稱「我是警察」　逼賣淫女打折

更多熱門

相關新聞

獵巫社會！未審先判害他一輩子

獵巫社會！未審先判害他一輩子

每當社會發生矚目案件，在媒體鋪天蓋地報導下，獵巫文化和未審先判對當事人的影響有多大？司法系統又該如何嚴守偵查不公開、無罪推定的份際？

疑遭罵「看門狗」　持刀殺鄰居夫婦判刑定讞

疑遭罵「看門狗」　持刀殺鄰居夫婦判刑定讞

熟睡弟殺死哥哥　二審判刑15年

熟睡弟殺死哥哥　二審判刑15年

廚師被分手嗆「拿命來換」　狂殺女友母奪命

廚師被分手嗆「拿命來換」　狂殺女友母奪命

即／他8刀殺死女友媽　恐怖奪命男判決出爐

即／他8刀殺死女友媽　恐怖奪命男判決出爐

關鍵字：

芎林阿嬤殺害長照菜刀殺人

讀者迴響

熱門新聞

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

減肥不碰白飯？你錯了　醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面