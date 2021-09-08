「1周內長照接手」仍遇害！芎林阿嬤遭逆孫斷喉　殘忍手段曝

記者陳凱力／新竹報導

新竹芎林一名患有思覺失調的葉姓男子，因不耐照顧久病的阿嬤，在6月間午後先以枕頭將阿嬤悶昏後，再以菜刀割斷她的頸動脈，造成阿嬤爆血而亡。檢方調查，葉男雖患有思覺失調，但犯案動機醞釀已久，犯後情緒穩定、能清楚描述過程，明知縣府已獲核准1週內提供長照服務，可大幅解除獨自照顧壓力，仍恣意犯案，為手段殘忍，人神共憤，依法提起公訴。

▲芎林葉姓男子因不耐照顧阿嬤，殘忍殺害。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



檢方調查，葉男的母親因受不了父親因酗酒成性，在他小學時離家返回娘家，葉父以老農年金及撿拾資源回收物為生，2016年亡。葉男的阿嬤2019年5月間因腳部受傷開始不良於行，需以柺杖或輪椅助行，而葉男則因精神問題無法出外工作，在家休養期間也負擔起照顧阿嬤的工作。

2021年6月間，葉男因不耐照顧阿嬤，曾向葉母表示「要殺死阿婆」、「要用農藥毒死她」，葉母安撫無效，葉男從此萌生殺意。家人為降低葉男壓力，隨即向新竹縣府申請長照居家照護，並於2021年6月22日經社會局派員訪視評估後，認定為CMS 6級，屬於中度失能，並核定使用：居家服務、交通接送、居家喘息及家庭照顧者支持服務，同時告知在場家屬，將於7天內完成審核流程及照會服務單位，以提供後續服務。

▲經法醫鑑定，死者生前曾遭掐頸、悶壓，在被依菜刀砍殺致死。

新竹縣衛生局也於同年6月24日完成審核流程，並預計當日照會相關單位以提供後續服務，不過，葉男仍堅持將阿嬤殺害。

24日當天中午12時許，芎林家中，以枕頭先悶昏阿嬤，再以雙手掐住脖子，依然無法順利殺死對方，葉男殺意堅決，竟直接到廚房拿出菜刀，在阿嬤脖子、右側胸部上方切割數刀，造成她頸部、氣管銳器傷、喉部及頸動脈斷離引起肺內吸入血液及大量出血致死。

確定阿嬤斷氣後，葉男於同日12點15分打電話向警方自首報案，並表示「我殺人了」。

法醫解剖報告書鑑定，死者兩眼結膜有多處出血班點，上嘴唇及上牙齦出血班點，符合因掐頸、呼吸道悶壓造成缺氧及微小血管破裂。且因遭人持刀砍殺，造成頸部、氣管銳器傷、喉部及頸動脈斷離引起肺內吸入血液及大量出血致死。

檢方認為，葉男犯刑法第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌。葉男犯下殺人後，於員警到達時，以手機自首報案，符合刑法62條減刑規定。檢察官審酌，葉男雖患有思覺失調症，但預謀殺害阿嬤已久，對作案過程均能清楚陳述，無任何激動情緒情況，顯精神障礙等致不能辨識或欠缺辨識行為能力，完全不顧阿嬤的照養之情，明知已獲核准1週內提供長照服務，在即將減輕照顧壓力的情況下，仍恣意犯案，為手段殘忍，人神共憤，惡性甚鉅，更殺害直系血親尊親屬為一般民眾所無法容忍，建請法官處以適當之刑。

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