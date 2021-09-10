兒童染疫無症狀和輕症占6成！發燒流鼻水似過敏　醫3步驟教快篩

▲兒醫3步驟教居家快篩。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

Delta病毒攻進台灣，新北市某幼兒園發生群聚感染，高雄市政府不敢大意。醫師表示，兒童染疫無症狀比例約33%，出現明顯症狀者為4成，症狀與一般上呼吸道感染、過敏很類似，建議家長落實「生病不上學」，未滿2歲可至快篩站採檢，超過2歲可做居家快篩。

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▲高醫小兒感染科主任李敏生。（圖／高雄市政府）

高醫小兒感染科主任李敏生10日受邀出席高市府防疫會議後記者會，介紹兒童感染症狀。他表示，兒童染疫症狀和成人類似，但無症狀比例很高，約15%至33%，症狀輕微約4成；整體來說，無症狀和輕微佔6成，明顯症狀只有四成，死亡率是0.08%。

李敏生強調，幼兒園TOCC很重要，家庭就算有群聚，但無症狀也要有警覺，幼兒潛伏期和成人相同，都是2至14天，平均為6天，症狀不典型，和一般上呼吸道感染及過敏很類似，常見例如倦怠、頭痛、發燒、咳嗽、流鼻涕等。

▲▼李敏生指出，兒童染疫症狀通常較輕微，出現流鼻水、咳嗽等症狀別大意。（圖／高雄市政府）

李敏生指出，與成人相比，兒童變成重症比例較低，但1歲以下嬰兒及有慢性疾病，例如肥胖、糖尿病、氣喘等患者，重症比例較高，建議家長、幼兒園落實「生病不上學」，未滿2歲幼兒也建議到社區快篩站或醫院，超過2歲才能居家快篩。

李敏生表示，兒童因為容易害怕而閃躲，事前溝通很重要 要讓他清楚知道，甚至模擬讓他不害怕，閃躲的話，快篩會不準，如果真的不配合，還是不要在家自己做。

如何替兒童做居家快篩？李敏生指出，若是大孩子，可以站在胯間，一隻手固定孩子前胸雙臂，一隻手固定前額，輕輕將孩子的頭往後仰。採檢後，若有流鼻血，將頭前傾45度，以拇指食指捏鼻液加壓，5至10分鐘就會自然止血。

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