醫界看本土Delta「台灣在震央！」　亞東醫院：自滿是防疫最大障礙

▲亞東醫院院長邱冠明認為，面對本土delta，台灣這次「在震央」。（圖／遠見雜誌提供）

記者林育綾／台北報導

國內近日相繼發生桃園機師、新北幼兒園Delta群聚案，跟先前屏東本土案例，三大Delta感染案基因定序全不同。亞東醫院院長邱冠明說，台灣這次已經不再是「海嘯第一排」，而是「就在震央」，維持醫療量能是關鍵，「自滿」會是全台防疫最大障礙。而醫療事務處、外科暨創傷加護病房主任洪芳明也強調「面對Delta，一定要謙卑」。

邱冠明今（10）日出席《疫無反顧 亞東醫院最對的事》新書發表會，回憶今年5月，短短4天內全台從一級升到三級，亞東醫院甚至爆發院內感染，對同仁的打擊相當大，而當時外界詢問「會不會封院？」，他回應「不會，我們會承擔」，更提到對抗疫情，醫院最關鍵的2個量能，就是收治和檢驗量能。

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因此當時亞東醫院以最短時間，整理院內感控，開出更多加護病房床，最後總共有1000多床病房，收治全新北市2成確診病患、3成篩檢，配合加強版集中檢疫所，阻斷社區傳播鏈。

而提到這波本土Delta，他也表示，去年台灣還活在「平行時空的小確幸」，過著防疫警戒一級、生活0.5級的日子；不過這一次面對Delta，他認為台灣已經不再只是坐在「海嘯第一排」的位置，「而是就在震央」。

就醫學角度來說，邱冠明不希望再看見跌倒、衝擊，而在拉高防疫量能同時，也會造成醫療需求有距離感，這部分也會跟社區民眾溝通，保持著醫療量能，讓醫療降載，盤點需求，以因應必要時收治確診者。

同時他強調「院內溝通」協調合作非常重要，才可發揮1+1>2的醫療量能，例如從去年3月開始院內的防疫小組的線上會議，同時上線帳號最多可1000人，因此亞東醫院鼓勵所有同仁都上線同步聆聽，讓大家都可以聽到第一手消息，在資訊透明下，讓所有同仁明白醫院的決策與方向，這點非常有幫助。

他也想提醒院內夥伴和所有台灣人，「志得意滿」是台灣防疫的最大障礙，這次亞東醫院出這本書，也不是為了自滿，「自滿」也是國外對台灣防疫的批評；而是在見證歷史過程中留下紀錄，有更多標竿的做法和經驗能繼續。他認為「疫情已經是未來新常態」，醫療收治和檢驗量能、施打疫苗覆蓋率，仍是目前全民防疫最大方向。

▲亞東醫院醫療事務處、外科暨創傷加護病房主任洪芳明也強調「面對Delta，一定要謙卑」。（圖／遠見雜誌提供）

而醫療事務處、外科暨創傷加護病房主任洪芳明也說，今年5月疫情爆發以來，當時他們承接一個300個房間的集中檢疫所，從新聞聽到有些病患在家裡就死亡，有病人在救護車上死亡，有病人送到醫院就停止心跳。有些飯店年輕員工、警察要協助後勤，但都沒有受過任何專業訓練，例如穿脫防護衣。

當時又只能靠飯店電話做聯繫，他後來用管理學「組合創新」的想法，把當時現況拆到最小單位，把「急診室」的概念搬到集中檢疫所，讓狀況不對的病人馬上送醫，狀況好的送到集中檢疫所；但一度狀況差的病人超量，沒有地方能夠後送，只好自己接下來。

曾經最高紀錄，集中檢疫所5/28一天接200多個確診病人，最後40多天接了679個病人，又在醫院和集團協助下，動用平板電腦當成虛擬護理站，視訊問診700多名病患，病人數據也可即時上傳，醫院也可即時監測。

雖然在集團和醫院支援下，短時間內做了很好的即時反應，但洪芳明強調，面對Delta「一定要謙卑」，「因為它的傳染力非常強，如果繼續在集中檢疫所，防護一定要再更小心、更小心」。