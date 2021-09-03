疑染Delta機師新竹足跡曝！關西吃早餐　新豐摩鐵內灣商圈大消毒

▲陳時中宣布，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施。（圖／指揮中心提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣部分，案16119曾於8月28日上午前往關西某早餐店用餐，中午前往內灣，31日上午到湖口新豐某汽車旅館，直到下午離開，目前縣府已將足跡處消毒完畢，同時也表示，若有收到中央通知需要配合擴大篩檢部分，也會配合指示辦理。

縣府表示，桃園市今確診案例案16119足跡，根據疫調結果，曾到過本縣關西鎮、內灣風景區及湖口火車站，並入住新豐鄉某汽車旅館。因高度懷疑該名確診者可能是Delta病毒株，竹縣府第一時間派員至足跡點完成消毒，並由衛生所高規格至商圈逐一宣導，要求人員加強自主健康監測。

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苗栗部分，案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家探親，並於同日晚間至造橋鄉某餐廳及燒烤店用餐，目前已匡列接觸者18名，其中9名列居家隔離，另9名列為自主健康管理，本局已全數安排至醫院採檢PCR，報告均為陰性。餐廳及燒烤店也完成環境清消及停業3天。

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