雲林警民合作組「打詐者聯盟」　通報詐欺集團情資現賺3000

記者蔡佩旻／雲林報導

防疫期間民眾接觸網路時間增加，各種詐騙案件層出不窮，詐欺集團以各式手法詐騙民眾，雲林縣警察局為構築完整詐欺防制網絡，邀集金融機構、旅宿業者、物流運輸、超商主管、計程車業者及駕駛人共同加入打擊詐欺犯罪行列，於今(10)日召開座談會，向相關從業人員進行宣導，並聽取建議相互交流。

▲雲林縣警察局為構築完整詐欺防制網絡，於今日召開座談會，向相關從業人員進行宣導，並聽取建議相互交流。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局日前接獲計程車駕駛人因載送詐欺犯嫌，察覺其形跡可疑，機警主動通報員警查處，經出動優勢警力埋伏，在斗六街頭圍捕一舉逮獲7名詐欺集團犯嫌，趕在民眾受騙匯款前及時截斷金流鏈，防範於未然。

雲林縣警局局長朱宗泰表示，邀集相關行業人員召開座談會，說明民眾遭詐徵候與常見詐欺車手特徵，針對「通報詐欺車手、收簿手及詐欺機房等情資，因而偵破詐欺案件者」，提供檢舉獎金3000元。

朱宗泰表示指出，透過相關從業人員與警方共同組成「打詐者聯盟」，擴大攔阻詐騙防護網與查知詐騙集團情資之來源，從而減少被害人損失，保障民眾財產安全，作到「警方決心、民眾安心、犯嫌擔心」。也呼籲民眾留意新興詐騙手法，遇有可疑電話及訊息，應謹慎求證，並善用110或165警政服務專線諮詢。

▲雲林縣警察局為構築完整詐欺防制網絡，邀集金融機構、旅宿業者、物流運輸、超商主管、計程車業者及駕駛人共同加入打擊詐欺犯罪行列。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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