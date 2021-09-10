快訊／新莊男疑「點汽油自焚」拖女友陪葬　各80%燒燙傷急救搶命

不少人妻期望，婚後能買房，且離得婆家越遠越好！一名女網友求助，與年薪百萬的男友論及婚嫁，但討論婚後住哪時，男友卻堅持要住在自家的套房，且認為等到孩子2歲後才會購屋，現階段就是好好存錢。不料，原PO實際去看套房屋況後，崩潰直呼「有點退縮... 也不知該如何調適心態，去接受這個婚後環境 ！」