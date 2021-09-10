快訊／新莊男疑「點汽油自焚」拖女友陪葬　各80%燒燙傷急救搶命

記者陳豐德／新北報導
新北市新莊榮華路二段10日上午11時許發生一起自焚情殺案，受傷的45歲林姓女子聲稱發生口角後，44歲黃男在小套房內點燃疑似汽油的易燃物品，警消獲報到場時黃男意識模糊、倒臥在地，林女則還能徒步下樓，倆人初步檢視各有80%的二度燒燙傷，送往林口長庚及亞東醫院急救中。
▲新莊套房內男子疑點燃汽油自焚，並拖女友陪葬。（圖／記者陳豐德翻攝）
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新北市新莊榮華路二段10日上午11時許發生一起自焚情殺案，受傷的45歲林姓女子聲稱發生口角後，44歲黃男在小套房內點燃疑似汽油的易燃物品，警消獲報到場時黃男意識模糊、倒臥在地，林女則還能徒步下樓，倆人初步檢視各有80%的二度燒燙傷，送往林口長庚及亞東醫院急救中。
▲新莊套房內男子疑點燃汽油自焚，並拖女友陪葬。（圖／記者陳豐德翻攝）
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