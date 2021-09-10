驚悚畫面曝！阿公騎3輪車遇「鬼遮眼」效應　秒被撞飛慘死

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮一名許阿公(86歲)騎乘電動三輪車，8月25日上午行經二溪路二段619巷口前左轉，與廖男(41歲)駕駛的自小客車發生碰撞，阿公當場被撞飛倒地，送醫急救後宣告不治，警方呼籲機(慢)車行駛於主幹道交岔路口，內側車道設有禁行機車標誌或標線者，應依兩段方式進行左轉，不得由內側或其他車道左轉，致危及自身安全。

▲彰化溪湖鎮二溪路發生一起死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲許阿公正要左轉過馬路。（圖／翻攝自臉書）

許阿公被撞飛的這段影片網友po在臉書不斷的被轉傳，只見阿公戴安全帽駕駛電動三輪車，正巧要左轉，一台灰色自小客已經閃過，廖男卻未注意前方的許阿公要經過，2車就在路口發生擦撞，阿公被撞飛，在現場倒地內出血送醫急救，當天下午2點宣告不治。

▲彰化溪湖鎮二溪路發生一起死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖警分局交通分隊長莊世煜指出，許阿公未依規定左轉、廖男行經路口應注意而未注意車前狀況，雙方皆無酒駕，隔天也到二溪路二段619巷口肇事地點前會勘，建議路面重新鋪設整平、加設《機、慢車待轉區》與《機、慢車兩段式左轉標誌》，以避免用路人任意穿越主幹道。

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