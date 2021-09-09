雲林幼兒園防疫高度警戒　張麗善：孩子有狀況先不到校

▲面對Delta變種病毒來勢洶洶，各園所努力規劃安排，幼童家長配合防疫指引下，杜絕疫情進入校園，讓家長能放心，學童也安心上學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情嚴峻，近日雙北幼兒園傳出疫情，雲林縣長張麗善今（9）日上午在斗南鎮長沈暉勛、教育處長邱孝文、衛生局長曾春美及新聞處長羅楚東陪同下，前往斗南鎮立幼兒園實地了解學校防疫整備，希望透過實地視察，為讓家長放心、確保幼童可以安心到校上課。

雲林縣長張麗善指出，教育部公告110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引，已指示園所務必配合辦理，落實環境及空間清消管理、入校師生體溫量測、手部消毒，餐飲防疫措施，及幼童專用車落實固定座位，並於每批學生上車前下車後加強車內清消，教育處也會進行幼兒園防疫專案密集稽查，務必做到滴水不漏。

▲若尚未施打第一劑或已施打但未滿14天的幼兒園教職員工，須檢具快篩或PCR檢測陰性證明，才能進入幼兒園，且每7天必須複檢一次。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，縣府已核定防疫物資補助經費，協助各校防疫，而因應變種病毒威脅，只要師生一人染疫，就全校停班停課。目前所有縣內幼兒園老師已完成施打第一劑疫苗，為了孩子，防疫更要落實，已請學校、老師協助瞭解學童家庭成員是否有往來高風險區，或是跟確診者足跡重疊等情形，也提醒家長，若孩子若有流鼻涕、發燒症狀，請在家休息，先不到校。

教育處長邱孝文表示，縣內各幼兒園教職員工除了特殊原因之外，已全面完成疫苗施打。若尚未施打第一劑或已施打但未滿14天的幼兒園教職員工，須檢具快篩或PCR檢測陰性證明，才能進入幼兒園，且每7天必須複檢一次，務必確認進入幼兒園人員是安全健康的。

▲縣長張麗善強調提醒原所，幼童專用車需落實固定座位，並於每批學生上車前下車後加強車內清消，教育處也會進行幼兒園防疫專案密集稽查，務必做到滴水不漏，勿讓疫情進入幼兒園。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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