燦樹強逼菜價恐漲　蘇揆視察果菜生產合作社：民生供應不能缺乏

▲行政院長蘇貞昌今日特地南下雲林西螺鎮漢光果菜生產合作社視察蔬果採收及包裝作業。 （圖／行政院新聞傳播處提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

強颱璨樹來勢洶洶，蔬果價格可能造成飆漲，行政院長蘇貞昌今（10）日特地南下雲林，在農糧署長胡忠一陪同下到西螺鎮漢光果菜生產合作社視察蔬果採收及包裝作業。雲林縣副縣長謝淑亞則向行政院長蘇貞昌遞交建議書，爭取建立冷鏈物流系統。

漢光果菜合作社為我國最大的生鮮蔬果供應業者之一，每天供應100公噸以上的生鮮蔬果到全臺各大通路賣場。行政院長蘇貞昌表示，颱風來襲，我們一直就是希望能夠多準備、少災害，尤其農民最最辛苦，碰到颱風災害等，我們都要用最大的努力，減少農民受災、農業受損；同時，我們也會注意到各種民生供應上，也不能有缺乏。

▲蘇揆於漢光果菜生產合作社視察，並表示，有關蔬果運輸，我們也非常謝謝合作社平常就在努力，這個時候各方調節都很重要，我們希望能夠做到農民獲益、少災害，同時民生消費也獲得保障。 （圖／記者蔡佩旻攝）

蘇貞昌說，所以怎麼樣照顧農民的權益，我們也特別要求農委會對於怎麼樣加強防災、減少損害，同時如果有任何損害，我們也會要求農委會給予大大的幫忙、補助。另外，有關蔬果運輸等等，我們也非常謝謝合作社平常就在努力，也非常謝謝這個時候各方調節都很重要，我們希望能夠做到農民獲益、少災害，同時民生消費也獲得保障。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，蘇院長來到雲林農業縣，有很多的議題需要請院長來幫忙，第一，雲林是農業大縣，如同台灣的母親都吃雲林，所以建構一個完整的冷鏈物流體系是非常重要的，第二個，農作物因為現在極端氣候早成環境嚴峻加上農業缺工還有物料成本，不管農藥、肥料及人力成本節節上漲，所以怎麼來保障農作物的樓地板價格，對農民來講最實質的。

副縣長謝淑亞說，要保障我們農作物美好、穩定的價格供給台灣同胞，當然冷鏈物流系統的建立，再來便是實質保障農作物的樓地板價格，今日遞交建議，希望行政院蘇院長給予雲林更多協助。

▲行政院長抵達前雲林縣副縣長謝淑亞抓緊時間與農糧署長胡忠一提及建議書內容。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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