璨樹颱風來勢洶洶　第五河川局排空滯洪池加強防颱整備

▲第五河川局於北港滯洪池預布10台抽水機預抽。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據中央氣象局預報資料顯示，璨樹颱風可能於11至12日通過巴士海峽，水利署長賴建信昨日召開防汛整備視訊會議，指示加強破堤施工案件防汛整備、移動式抽水機及水門功能檢查及強化與地方政府橫向聯繫等防汛作為，以降低災害損失。第四與第五河川局亦已主動連繫雲林縣政府盤點各項防汛整備工作。

第五河川局指出，已將滯洪池放空以預留滯洪空間，再次檢視抽水站及抽水機試運轉及油料補給，並確認水門的運作情況，避免淤泥雜木影響閘門之啟閉操作，另通知志工、自主防災社區啟動應變，加強巡查河道與堤防及通暢社區排水路，遇狀況立即回報，以降低水患危害。

▲五河局人員確認大埤抽水站撈污機運作情形。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

第五河川局指出表示，隨著璨樹颱風逐漸進逼台灣，預防可能帶來雨量造成災情，呼籲民眾隨時注意颱風訊息及防備，尤以個人自家陽台洩水管與門前側溝排水加強阻塞物清除，並隨時透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）及facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息民眾防災觀念意識提升，更有效減少民眾受災損失。

▲五河局人員視察大埤抽水站防汛整備情形。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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