搭小黃70公里提領詐騙款　7嫌娃娃機店被逮！搜出贓款2萬

▲雲林縣斗六警分局破獲詐欺集團跨縣市提領詐騙款項，經動員警力圍捕，當場逮捕在夾娃娃機店集結的周嫌等7人。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六警分局破獲詐欺集團跨縣市提領詐騙款項，經動員警力圍捕，當場逮捕在夾娃娃機店集結的周嫌等7人，以優勢警力盤查，起出作案用提款卡1張、查扣手機9支、筆記型電腦1台、讀卡機1台、提款卡1張、贓款21600元等證物，全案偵詢後依詐欺罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

斗六警分局及警察局刑警大隊接獲線報，有詐欺集團成員進入轄區提領包裹， 預備在斗六市圓環一帶提領詐騙款項。警方調查發現，周姓嫌犯與同夥等7人，8月30日中午分批從臺中市搭乘計程車到斗六市，其中成員包含有取簿手、電腦手、車手頭、領款車手、收水手等分工相當仔細，此案詐欺集團在提款前，即遭警方一舉查獲。

▲警方調查發現，周姓嫌犯與同夥等7人分批從臺中市搭乘計程車到斗六市，其中成員包含有取簿手、電腦手、車手頭、領款車手、收水手等分工相當仔細。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方表示，詐騙集團大費周章特地跨縣市提領詐騙金錢，沒有特別目的，基本上都是為了增加警方偵查難度。警方也呼籲，民眾勿因貪圖小利而擔任詐欺集團車手或販賣銀行帳戶等，如遭查獲都將面臨刑事處分及民事求償，如有疑問請撥打165反詐騙專線，或就近至派出所諮詢，防止遭詐騙。

▲警方以優勢警力進行盤查，並起出作案用提款卡1張、查扣手機9支、筆記型電腦1台、讀卡機1台、提款卡1張、贓款21600元等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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