情侶開車撞電桿女死男爆頭重傷　專家曝「轎車斷2截」慘劇3關鍵

記者陳雕文／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一輛黑色轎車10日上午清晨6點多衝撞路旁的電線桿，車身竟直接斷成2截！車內女乘客被拋飛車外當場慘死，男駕駛則頭部撕裂、頭骨外露…實際案發原因待查。汽車達人「雷尼」看到影像深有感觸，並表示能造成車身撕成兩半的原因有3點。

▲苗栗苑裡10日清晨發生一起嚴重車禍，轎車當場斷兩截。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，黃男開車載著商姓女友行經苑裡43線與德行路交叉口，不明原因猛撞路旁的電線桿，撞擊力道之大導致車身斷成兩截。雷尼解釋，由於發生事故的是老舊國產車，引擎強但板金薄，如果加速到時速140、150公里，發生撞擊就有可能會斷成兩截。

雷尼還說，如果車速不快卻斷成兩截，那就要關注該車的「修復歷」，看該車在過去有無發生重大車禍，如果有，中古車行為了壓低銷售成本，一般是用簡易材料焊起來再用烤漆覆蓋，一般人從外表是看不出異狀的，但只要發生事故，車身就容易從焊接點斷開，導致嚴重人員傷亡。

▲女乘客更當場被拋飛車外慘死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

雷尼感嘆，其實死亡車禍的起因除了時速與技術，很多時候也跟車輛過去的「修復歷」有關，其實可以深究車行的責任。

雷尼補充說，如果車速不快、也沒有重大事故的修復歷，那就要看該事故車本身了，老舊國產車若缺乏完善保養，會出現板金鏽蝕的問題，進而使車身結構鬆動，受到撞擊時就可能會整個散開！

※懶人包！汽車達人雷尼分析車身斷兩截的3點可能性：

1.時速超過140、150公里＋薄板金

2.過去「修復歷」

3.年代老舊板金鏽蝕

▼詳細案發原因仍待警方調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）