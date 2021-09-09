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斗南沈阿嬤一家6口蝸居3坪厝　希望義工團今進駐拆屋重建

▲年約60歲的沈阿嬤，丈夫在十年前去世後便一肩擔下一家子，為子為孫操勞，已呈白髮蒼蒼老態，令人不捨。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲心懷感激望著義工團忙碌拆屋，沈阿嬤說，怨嘆自己無力給家人一個好的環境生活、成長，想到一個月後就有完整房屋能住，相當期待。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一處老舊平房，住著沈阿嬤一家6口，今年4月雲林縣政府秘書周妙玲前往發放食物銀行物資時發現，以為僅是外觀老舊的房屋裡頭卻早已是斷壁殘垣，在經過通報希望義工團協助後，今（9）日一早義工團出動數十人前往執行舊屋拆除作業，預計要以2個周末、4個工作天盡快完建。

雲林縣政府秘書周妙玲指出，縣長張麗善上任後開始每個月發放食物銀行物資，4月發放到沈阿嬤家時，才發覺外表完好的建築，一進門後宛如兩個世界，屋內牆壁滿是裂痕、屋頂結構坍塌露天，已是殘破不堪居住，晚上躺在床上都能看見星星月亮，根本是緊急需要協助的狀況，所以趕緊通報希望義工團的團員杜侯，由義工團進一步聯繫協助。

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▲日前義工團先遣人員前往斗南鎮現場勘查沈家，驚訝發現老厝破損極度嚴重已是危屋，不禁驚呼「天哪！屋頂已經塌陷在床邊，這樣還要住人？」。 （圖／台灣希望義工團提供）

▲日前義工團先遣人員前往斗南鎮現場勘查沈家，驚訝發現老厝破損極度嚴重已是危屋，不禁驚呼「天哪！屋頂已經塌陷在床邊，這樣還要住人？」。 （圖／希望義工團提供）

斗南鎮這處平房，所剩無幾的完好的室內空間僅3坪，卻擠了一家3歲到60歲共6人，沈阿嬤的大兒子與二兒子分別睡在前屋與後屋的半露天空間，均簡易以水泥加上簡單睡墊。沈家大兒子70年次，目前做捆工，工作量不穩定，是沈家主要收入來源，二兒子領有身障手冊無法工作，因房屋土地是自有而不符合和低收資格，僅靠孫女教育補助津貼作為學費及生活開銷。

▲日前義工團先遣人員前往斗南鎮現場勘查沈家，驚訝發現老厝破損極度嚴重已是危屋，不禁驚呼「天哪！屋頂已經塌陷在床邊，這樣還要住人？」。 （圖／台灣希望義工團提供）

▲斗南鎮這處平房，所剩無幾的完好的室內空間僅3坪，卻擠了一家5歲到60歲共6人。 （圖／希望義工團提供）

沈阿嬤丈夫在十年前去世後，就一肩擔起照顧二兒子及孫女的重任，偶爾當洗碗工與清潔工賺零用，房屋再一次颱風掀掉後，就得忍耐漏水狀況，屋外大雨屋內瀑布，出動家中的鍋碗瓢盆接水，最後在無法修補狀況下，以致屋瓦下的竹樑結構陸續坍塌，每每颱風夜將孫女安排睡著後，半夜摟著孫女怨嘆自己的無能流淚，捨不得孫女們跟著吃苦。

▲年約60歲的沈阿嬤，丈夫在十年前去世後便一肩擔下一家子，為子為孫操勞，已呈白髮蒼蒼老態，令人不捨。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府秘書周妙玲（右）發放食物銀行物資時發現沈家慘況，以為僅是外觀老舊的房屋裡頭卻早已是斷壁殘垣，所幸能得到希望義工團協助。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前大孫女於台南就讀護專，二孫女讀農工一年級，沈阿嬤說，只有時常叮嚀她們要認真讀書，平時成績不錯且乖巧懂事。沈阿嬤表示，秘書與義工團的熱心與義舉，讓我非常感謝，未來三個孫女長大也希望能這樣為社會救濟捐款回饋社會，沈阿嬤說，怨嘆自己無力給家人一個好的環境生活、成長，想到一個月後就有完整房屋能住，相當期待。

▲年約60歲的沈阿嬤，丈夫在十年前去世後便一肩擔下一家子，為子為孫操勞，已呈白髮蒼蒼老態，令人不捨。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日一早義工團出動數十人前往執行舊屋拆除作業，預計要以2個周末、4個工作天盡快完建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮公所社會課長盧瓊枝表示，該戶為低收三款對象，因為有小孩在上學，除會給小孩津貼，另也有一名身障者，也會給予相對津貼，每月總計領取社會福利津貼24354元，另也是縣府食物銀行資助家戶，每月會由專人送物資到受助對象家中。

▲年約60歲的沈阿嬤，丈夫在十年前去世後便一肩擔下一家子，為子為孫操勞，已呈白髮蒼蒼老態，令人不捨。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲年約60歲的沈阿嬤，丈夫在十年前去世後便一肩擔下一家子，為子為孫操勞，已呈白髮蒼蒼老態宛如7、80歲，令人不捨。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

希望義工團理事陳鴻微說明，斗南沈阿嬤家的建案，接下來9月25、26日、10月2日，預計10月3日早上9點半交屋。陳鴻微表示，今年從3月規劃到年底，後續三個月還有6個案子，包含東石、萬巒、鹿谷、埔里、還有課輔教室，每月所需建案材料約需150萬，其中課輔教室較特別會多一些，總計要600萬經費才夠，歡迎善心人士踴躍捐助。

▲日前義工團先遣人員前往斗南鎮現場勘查沈家，驚訝發現老厝破損極度嚴重已是危屋，不禁驚呼「天哪！屋頂已經塌陷在床邊，這樣還要住人？」。 （圖／台灣希望義工團提供）

▲沈阿嬤家外表看似完好，未料一進門竟後宛如兩個世界，屋內牆壁滿是裂痕破洞、屋頂結構坍塌露天，早已殘破不堪居住。 （圖／希望義工團提供）


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