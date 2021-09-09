璨樹颱風路徑北修！恐從東部登陸　最快今深夜海警、明發陸警

▲璨樹颱風網台灣逼近。（圖／翻攝RAMMB）



記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹周末可能侵台，中央氣象局最新預測再度往北修正颱風路徑，預報顯示，璨樹將從東部沿海北上登陸，若依此路徑行進，屆時對北部、東部地區影響較大。氣象局預計今日深夜到明日清晨發布海警，陸警則可能於明午後發布。

氣象局簡任技正伍婉華表示，周五各地天氣晴朗炎熱，午後有陣雨，花東、恆春半島晚上開始將有雨勢。周六起受颱風影響，東半部、南部有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨或豪雨，中部以北則是高溫炎熱有午後雷雨。

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周日颱風位於台灣上空，各地天氣不穩，都可能出現大雨或豪雨。不過由於颱風路徑受到太平洋高壓影響，若高壓減弱速度快、幅度大，颱風就會在偏東方北上，反之則會更偏西才北上，因此對各地的影響如何，都還需要持續觀察。氣象局預計今日深夜到明日清晨發布海警，陸警則可能於明午後發布。

▲▼璨樹颱風網台灣逼近。（圖／氣象局）

天氣風險在臉書貼文中表示，璨樹共有三種可能路徑，第一，偏向台灣海峽北上，花東及中南部地區影響最大；第二，由東南部一帶登陸，全台風雨皆明顯，其中花東地區最劇烈；第三，偏向東部近海北上，北部及東部地區影響最大。從氣象局最新預測顯示，第三種預測路徑可能性最大。

氣象專家吳聖宇指出，由於模式預報對於太平洋高壓的型態跟強度預測不斷調整，璨樹颱風的預報路徑也一直在改變，7日至8日之間趨勢是往西調整，到了8日至9日趨勢又變成往東調整，氣象局官方的主觀路徑預報路徑也從昨晚看的台灣海峽到今天變成登陸後由南往北穿越，未來甚至還有更往東調整的可能性，預報路徑還沒穩定下來，因此要抓風雨的影響情況也還是有點困難。

吳聖宇說，但明天日清晨前應該就會發布海上颱風警報，陸上警報的發布情況跟時間還有待觀察，就現在的預報路徑，11日至12日間影響最明顯，風雨最大的區域將是首當其衝的是東半部、恆春半島等地，其次是北部地區還有南部的山區，中部地區受影響應該會最小，如果未來路徑更往東調整，風雨影響的區域跟大小也都還會調整，有待後續觀察，不過不管它怎麼走，都還是提醒大家要提早做好防颱準備。

▲璨樹颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）