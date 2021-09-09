快訊／高雄券視覺曝光！小戴揮拍當代言人　票券50元「開就賺」

▲高雄券視覺曝光！世界球后戴姿穎揮拍當代言人。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

行政院將推出五倍券振興經濟外，高雄市政府9日也宣布將推出「高雄開就賺」振興活動，內容除了陳其邁市長先前預告加碼的「高雄券」外，也將比照去年推出抽獎活動，同時也將結合業者祭出各項超狂優惠，來高雄消費「開就賺」！

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「開『振興』券，賺『高雄』券！」高雄市經發局長廖泰翔表示，將結合數位振興券，消費滿5000送1000元高雄券。除了結合數位之外，高雄券的規劃將針對全市餐飲、旅宿、百貨，更讓消費落地高雄，達到「精準振興」的效果。

▲▼高雄券視覺曝光。（圖／高雄市政府提供）

經發局指出，此次配合五倍券市府推出「高雄開就賺」振興活動，振興方案訂定了四大戰略，「消費落地」、「精準振興」、「數位紙本雙重對接」、「夜市商圈再加碼」，將會與業者的加碼方案擴大合作，讓五倍券、高雄券與業者加碼發揮加乘效應，「五倍變六倍、優惠再翻倍」。

▲高雄券視覺曝光。（圖／高雄市政府提供）

高市府今也同步正式曝光高雄券，全市通用的高雄券都是50元小面額，並透露本次高雄「開就賺」振興活動代言人就是世界球后戴資穎，特別將小戴打球的英姿融入高雄券的設計之中，也加入高雄流行音樂中心、市花木棉花等高雄元素。此次設計更是將戴資穎與此次東京奧運、帕奧選手們奮戰的精神與團結全臺灣的能量，作為後疫情時代振興方案的最好象徵。

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