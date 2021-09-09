快訊／加碼千元高雄券曝光！陳其邁曝4特色：不限戶籍都能領用

▲陳其邁曝光高雄券4大特色，圖案更藏大彩蛋，上頭有戴資穎打球的英姿。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

五倍振興券來了，高雄券今也同步曝光！高雄市長陳其邁宣布，將同時推出高雄券，4大特色包含消費落地、精準振興、數位紙本雙重對接、夜市商圈再加碼，其中強調，不限戶籍，只要在高雄花振興券，就能賺高雄券，讓五倍放大成六倍。

陳其邁指出，疫情期間，餐飲、旅宿、百貨業受創最深，所以一直在思考，如何結合今天中央推出的五倍券，幫助更多商家，並將消費留在高雄。因此，在振興券10月8日上市的同時，高雄券也會同步上市，讓大家都可以在高雄即刻開就賺。

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▲陳其邁曝光高雄券4大特色。（圖／高雄市政府提供）

這次「高雄開就賺」高雄券振興方案，有四大特色，強調消費落地：不限戶籍，在高雄花振興券，就能賺高雄券，讓五倍放大成六倍；精準振興：上萬家高雄餐飲、旅宿、百貨合作，加碼擴大振興效果；數位紙本雙重對接：結合數位振興券，數位紙本對接並行最方便；夜市商圈再加碼：高雄市全市商圈夜市，特別發放商圈夜市券，帶動更多在地經濟消費。

為了幫助小商家，陳其邁表示，高雄券設計成50元的小面額，讓大家使用更方便，此外，高雄券本身的圖案，也有大彩蛋，上頭有小戴戴資穎打球的英姿，「放大」看看更還有其他亮點。

▲陳其邁曝光高雄券4大特色。（圖／高雄市政府提供）

高市府補充，這次高雄券總金額為2億元，只要民眾在高雄消費，不限戶籍就可領取至高雄銀行或者合作商家領取高雄券，最小面額為50元。全高雄的店家都可以收受高雄券來消費，希望能協助受創嚴重的產業，也能帶動整體高雄的消費。同時，也將規劃將結合餐飲、旅宿、百貨業者成為高雄劵振興夥伴，提供消費者更方便的服務。

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