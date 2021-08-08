豬舍變大房子圓夢了！鄭小妹穿紅裙開心入厝　阿嬤淚謝：不用再趕蛇

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉4歲的鄭小妹因家境貧困，從出生就和父母住在豬舍改建的老舊破屋，鄭小妹用簡單的線條畫出「家」的夢想，感動了台灣希望義工團，因疫情延宕了2個多月，在義工團努力下僅用4個工作日完工，今(8)日上午在整體檢查後正式交屋，雨中撐著小傘的鄭小妹戴著口罩仍掩不住歡欣雀躍的心情，直呼好喜歡。

▲鄭小妹進入自己的房間，被問道房間裡最喜歡哪一樣，鄭小妹開心地玩著彈簧床邊回答「我都喜歡」。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄭小妹用一個三角形、一個正方形，簡單的線條在圖紙畫出心中「夢想家」，台灣希望義工團深受感動，決定為鄭小妹一家在20多坪的豬舍原地建蓋房屋，幫小妹妹圓夢。預計5月開工卻逢疫情影響延宕，因原屋已拆除鄭小妹日日盼望多次為此紅了眼匡，總算在降級解封後，義工團迅速進駐動工，4個工作天總計約400人次，在善心人士林小姐資助75萬建材費用下，今日父親節完工交屋。

▲ 雲林四湖鄭小妹畫了感謝卡，感謝義工團把新家蓋得這麼漂亮溫暖。 （圖／記者蔡佩旻攝）

交屋儀式下著小雨，鄭小妹撐著粉紅色的小傘，鄭媽媽特地為小妹穿上紅裙子，雖戴著口罩但掩蓋不住鄭小妹踏進屋中欣喜的表情，依序看了屋中擺設，最後來到鄭小妹自己的房間，桌上擺滿義工們準備的文具、故事書，被問道房間裡最喜歡哪一樣，鄭小妹開心地玩著彈簧床邊回答「我都喜歡」。

義工團理事長尤瑞豊表示，四個工作天中時而大雨時而放晴，鄭小妹偶爾從隔鄰窗戶看過來，有時撐著小傘站在外頭看大家忙碌，不吵不鬧就是個可愛的小監工，有的義工會帶孩子一起來，就與鄭小妹結伴一起玩，時間過得很快。尤瑞豊說，因為原地重建必須先拆到原建築，卻碰上疫情不能群聚，義工們全部都很緊張，所幸沒有拖太久，大家用最快的速度在解封後依序完成建蓋，順利交屋。

▲台灣希望義工團為鄭小妹一家在20多坪的豬舍原地建蓋房屋，幫小妹妹圓夢。（圖／記者蔡佩旻攝）



尤瑞豊說明，在房屋設計上預計要可使用30年，建材除具有隔熱、隔音、保溫之外，為防淹水，地基整體增高35公分，屋內實計21坪，除隔出祖父母房間、小妹父母房間、鄭小妹獨自房間外，包含一間衛浴及小廚房，客廳旁便擺一個餐桌，如此成為精巧溫暖的家。

最遠來自花蓮的義工楊明輝是國小退休教師，教職生涯因兼任總務工作，除了水電、木工、修繕經驗長才，楊老師也擅長陶土藝術，為鄭小妹家設計一個陶土畫時鐘掛在電視上方。楊明輝前一晚搭車從花蓮出發，得先到桃園義工家借住，隔日在共乘至雲林，楊明輝是團體中唯一的原住民，他說，「能可以做到的我都願意幫忙」。

▲鄭小妹的新家在房屋設計上預計要可使用30年，建材除具有隔熱、隔音、保溫之外，為防淹水，地基整體增高35公分。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄭小妹的祖母在感謝大家時多次哽咽，所有人接連喊著加油為阿嬤打氣，也都紅了眼匡，阿嬤說，看到終於可以不再趕蛇、接漏水、受淹水之苦，能住進堅固的房屋生活，除了非常感謝義工團無怨尤的付出，也感謝善心人士的資助建材、家電，並深深地鞠躬「非常謝謝大家的幫忙」。

鄭小妹媽媽感謝義工團連續兩週冒雨幫他們蓋出溫暖的家，這個禮拜以來小妹妹放學回家就會先看看新家，詢問伯伯、阿姨那時候會再來蓋房子，今天更是把自己打扮漂漂亮亮，還畫了感謝卡，感謝義工團把新家蓋得這麼漂亮溫暖。縣府社會處長林文志、副議長蘇俊豪辦公室主任蘇秉承也到現場感謝義工，也送上祝福與禮物給鄭小妹妹。

▲鄭小妹自己的房間，桌上擺滿義工們準備的文具、故事書，被問道房間裡最喜歡哪一樣，鄭小妹開心地回答「我都喜歡」。（圖／記者蔡佩旻攝）







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