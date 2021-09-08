屋頂塌床邊！貧困嬤孫「6口擠3坪危屋」　義工團揪百人拆屋重建

▲日前義工團先遣人員前往斗南鎮現場勘查沈家，驚訝發現老厝破損極度嚴重已是危屋，不禁驚呼「天哪！屋頂已經塌陷在床邊，這樣還要住人？」。 （圖／台灣希望義工團提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉鄭小妹豬舍改建的家，在台灣希望義工團協助下，日前父親節原地重建成新屋。而斗南鎮一處殘破不堪的三合院，住著沈姓嬤孫三代，被通報急需協助後，希望義工團明天（9日）將再返雲林，為無經濟能力、僅靠低收補助度日的沈阿嬤，拆屋重建，預計將出動百名成員，要以2個周末、4個工作天盡快完建。

希望義工團理事長尤瑞豊指出，日前義工團先遣人員前往斗南鎮現場勘查沈家，驚訝發現老厝破損極度嚴重已是危屋，不禁驚呼「天哪！屋頂已經塌陷在床邊，這樣還要住人？」祖孫三代所居老厝屋齡已逾50年，屋瓦塌陷、搖搖欲墜，危險程度比四湖鄭家更甚，急需拆除重建，義工們預計將同樣出動百名成員，幫沈家蓋出安穩牢固新屋。

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▲沈姓阿嬤住家多處崩塌，一家6口起居空間僅剩此處3坪大的空間。 （圖／台灣希望義工團提供）

理事長尤瑞豊說，沈家阿嬤13年前開始獨立照顧3名孫女，目前分別就讀護校三年級、國三以及五歲等3個孫女，阿嬤同時還要照顧患有精神障礙領有中度殘障手冊的次子，深受困苦生活拖磨，讓現年61歲的阿嬤外表看來宛如7、80歲。沈家6口貧困居住破屋十餘年，三餐有一頓沒一頓，常靠鄰居接濟。

據了解，沈家大孫女5歲時，父母離婚成了單親家庭，數年前沈母曾返家探望，之後便渺無音訊。小孫女是父親後來女友所生，生母也在週歲時不告而別，就此不聞不問。沈阿嬤一家僅靠三個孫子的父親當臨時梱工維持，阿嬤偶爾也去打零工貼補家用，每月收入僅數千至1萬元，生活全靠低收補助，經濟相當拮据。

希望義工團預計明早8點集合，到斗南沈家拆掉舊屋、進行整地至中午，預計以2周末4天時間蓋屋，下月3日就能完工交屋，為沈家嬤孫蓋一棟安全穩固的新房子，讓沈家嬤孫不必再擔憂漏雨屋塌。

▲斗南鎮殘破不堪的三合院住著沈姓嬤孫三代，被通報急需協助後，希望義工團明日將出動百名成員，要以2周末4工作天時間盡快完建。 （圖／台灣希望義工團提供）

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