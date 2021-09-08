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配合改作「集中檢疫所」　萬里薆悅酒店野柳館：絕非營利考量

▲薆悅酒店集團,薆悅酒店野柳館。（圖／記者郭世賢攝）

▲萬里薆悅酒店野柳館作「集中檢疫所」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

台灣疫情再度進入緊張狀態，先後出現「長榮機師群聚事件」與「新北幼兒園」群聚事件。對此，薆悅酒店集團7日發出聲明表示，薆悅酒店野柳館配合新北市政府徵收成為「集中檢疫所」；8日再次發出嚴正聲明，絕非因公司營利考量自行申請。

薆悅酒店集團7日發出聲明指出，薆悅酒店野柳館為支援政府緊急需要，於7日起配合新北市政府徵收成為「集中檢疫所」，因此自即日起，將全面暫停訂房及餐飲相關業務，同時感謝所有薆悅酒店野柳館的工作夥伴、協力廠商及長期支持的顧客們，讓我們一起與醫護同仁站在防疫的最前線，為疫情貢獻。

薆悅酒店集團8日再次發出4點聲明稿，如下：

１、有關本次薆悅酒店野柳渡假館（以下簡稱本公司），承接新北市政府依據《傳染病防治法》緊急徵收為集中檢疫所，馳援新北市提升隔離量能事宜，絕非因公司營利考量自行申請，本公司特此再次嚴正聲明；２、本公司聘請近百位員工均為野柳、萬里週邊地區之居民，期間防護措施皆依政府相關單位要求，絕不會讓員工暴露於風險之下。

３、再次感謝各界支持及公司全體員工配合與體諒，本公司殷切希望疫情能盡快趨緩，期待大家生活恢復往常，經濟能盡快復甦；４、針對社群媒體上部分網友散播不實言論，造成本公司商譽損失，本公司已蒐集相關證據，散播不實言論者將對其保留法律追訴權，必要時將採取法律途徑以正視聽。

▲萬里薆悅酒店野柳館作「集中檢疫所」 絕非營利考量自行申請。（圖／薆悅酒店集團提供）

▲薆悅酒店集團8日再次發出聲明稿。

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