已婚超商男店員偷吃國中妹！帶回家嘿咻3次　妻查手機崩潰

▲已婚超商男店員偷吃國中妹！帶回家嘿咻3次，妻查手機崩潰大義滅親。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市超商大夜班店員的30多歲吳姓男子，與未滿14歲國中生少女小雨（化名）交往，並發生3次性行為，經少女的媽媽報警偵辦移送法辦，基隆地方法院近日判決，經審酌吳男犯行及賠償被害人，3罪各判刑1年6月執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

30歲吳姓超商店員因與常到店內購物的少女小雨（化名）多次交談互有好感，互留聯絡方式，並進一步交往，在吳男住處發生3次性關係。

吳男的妻子從吳的手機驚覺此事，並告知少女的媽媽，得知吳男誘拐未滿14歲的小雨發生性關係，憤而提告。檢警偵辦後，檢察官依妨害性自主罪嫌起訴吳男。

法院審理時，吳男自白與被害少女陳述大致相符。少女經醫院驗傷採證，檢查結果處女膜有裂傷，陰道深部棉棒檢出男性Y染色體DNA-STR型別與吳男相符，認定吳男未滿14歲少女小雨性交。

判決書指出，吳男2019年暑假認識剛要升國中的少女，2020年9月少女讀國中二年級，吳在9月14日、10月13日上午6點多，在住處分別與少女發生性行為，再載她去學校上課。10月16日下午4點多，又在住處與少女性交後載少女回家。

法院認為，吳男對年僅14歲少女性交3次共犯3罪應分論併罰。考量吳未對少女施以強迫、脅迫、利誘等不法手段違反少女意願，事後坦承犯行並與被害人調解成立，依刑法第59條規定減輕其刑，宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

茶壺山步道遭噴致命巴拉刈 狗狗誤舔呼吸困難+吐血「凌遲3天亡」

退貨單露餡！基隆專勤隊查獲3公斤「不明肉製品」 全部封緘送驗

最長暑假結束！瑞芳警啟動「護童勤務」 維護校園安全

用槍柄K前女友頭部落跑 警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

碩士生偷拍女師被逮「摔機滅證」 家中電腦還藏一堆裙底照