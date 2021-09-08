醋男妄想前妻與人搞曖昧　他買汽油縱火害死2狗！逃百公里被逮

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪區一名李姓男子，因懷疑離婚的前妻與同村郭姓男子有曖昧，不斷騷擾郭男及家人，並出言恫嚇要求道歉，郭男不予理會，9月3日竟到郭男父親擺放農機具的資材室潑汽油縱火。警方獲報後，循線經百公里追捕，7日凌晨將李男逮捕到案，移送基隆地檢署偵辦，深夜地檢署向基隆地方法院聲請羈押獲准。

▲醋男妄想前妻與人搞曖昧，他買汽油縱火逃百里被逮...下場慘了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

李男有毒品前科，目前與前妻同住在雙溪區，醋勁極大之李男，認為前妻與同村的男子搞曖昧，尤其是小前妻幾歲的郭男，近期因缺錢吸食毒品，更到郭家嗆聲「若不道歉就對你們家放火燒房子」、「會發生甚麼事我都不知道」等語，意欲索討金錢購買毒品。

郭男不予理會，沒想到9月3日深夜，李男竟以汽油縱火燒毀郭父擺放農機具的資材室，還造成2隻狗死亡，損失400多萬元。警方透過現場證物跡證及監視器畫面比對，研判李姓男子涉縱火重嫌，加油站監視並有拍到他購買汽油畫面，立刻前往李家逮人。

▲警方鎖定趕到台北萬華將李男逮捕到案。

李男發現被警方鎖定，畏罪飆車逃逸，故佈疑陣棄車基隆大武崙，改搭計程車逃往板橋，換裝、偷鞋後再搭計程車逃亡至百公里外的台北市萬華旅社躲避查緝。

狡猾的李男以為逍遙法外，7日散步出旅社時，驚見警方已在大門等候，欲再逃跑時被警方在旅館大廳團團圍住逮個正著，警訊後，將李男依縱火、妨害自由等罪名移送基隆地檢署偵辦，基隆地方法院羈押獲准。

瑞芳警分局長王鴻儒表示，新北治安不容挑戰，尤其是侵犯民眾生命財產的絕不手軟，一個都不會放過。

▲李男到郭男父親擺放農機具的資材室潑汽油縱火。

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