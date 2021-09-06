妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

▲妻身價上億日薪1萬元！罵客家夫「媽寶、渣男」吝嗇種族。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名宋姓男子與高所得的林姓女友2014年間結婚，幾年後2人收入差距拉大，妻子負擔家中大部分開銷，近年因家用迭起紛爭。林女竟罵宋男「媽寶、渣男」，宋男憤而要求離婚，林女竟開口300萬才願簽字離婚。宋男提出離婚訴訟。基隆地院近日審結，認定2人婚姻已難維持，因此判准2人離婚。

2019年間，宋林兩人為經濟問題多次爭吵，宋男對高收入的妻子表露悲傷與懇切，希望維持婚姻，卻只得無情貶抑「你就滾回去當你啃老的媽寶吧！我打從心底瞧不起你。…沒有你，我的日子真的過得更好…沒有人叫你去夜市幫我排隊買那些東西…不用愛你，我過得更開心…」、「你沒養過家，還可以活得這麼理直氣壯，真是我見過臉皮最厚的男人了」、「法官應會對你這渣男吐口水吧！哈哈…」、「你吃屎吧！遇到你的女人都超倒楣的好不好？就別再造孽了」等語，令宋男痛心疾首分居訴請離婚。

宋男表示，婚前月薪約有4萬元，而妻子是日薪高達近萬元的「講師」，自己換工作增加收入，但妻子也因不動產交易、出租收入、與他人合資購買不動產持分分割、都更或徵收之利益等，身家近億，價值觀卻也跟著改變。指責他給予家庭金錢不夠，甚至指責他身為客家人是吝嗇種族等語，還向親友列出宋男「九大不負責任證明」。

林女則向法官宣稱，他承擔婚後家用，近期因財產花盡，才會向丈夫要求每個月分擔1、2萬的家用；丈夫卻傳訊息表示要離婚，還說會努力給下一個女人幸福，自己感覺受到委屈，才會罵丈夫媽寶、渣男。宋男分居後性情大變，自己也有存證信函給丈夫，希望他返家，訴請離婚應無理由，希望法官予駁回。

審理後法官認為，宋男收入遠不及妻子，但每月也拿出1萬元當作家用，且盡量在能力所及的範圍內滿足妻子，仍被嫌棄；2人分居2年以上，宋妻卻不斷貶抑其人格並昭告親友，踐踏宋男尊嚴，顯見已無夫妻恩愛可言，並以300萬元當作離婚條件，足認宋妻已無維持婚姻之意，故判處2人離婚，全案可上訴。

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