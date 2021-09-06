1人演3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」　詐財近200萬

▲1人分飾3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」詐財近200萬元。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市田姓女子因男性友人急欲尋找女伴，謊稱介紹閨蜜給他，進而假扮虛擬閨蜜詐財，一人分飾3角，2年來得手近200萬元，直到該男友人發現異狀，對田女提告，檢警偵查後起訴，基隆地院近日審結，認定田女觸犯詐欺罪，判處有期徒刑10月，不法所得沒入。

檢警調查，30歲田女佯因某男性友人希望她幫忙尋找女伴，基於詐財的意圖假扮自己的閨蜜，佯稱介紹給他，先創立暱稱「大珊」的新LINE ID假虛擬身分，與被害男姓友人交往，進而詐財，向被害男子宣稱自己家中經濟困難、願意用身體償還，2017年起5個月內向被害人索討共計88筆款項，分別3千到3萬元不等金額。

被害男子遲未見到閨蜜大珊本人，田女見被害人起疑，先編造大珊因酒駕須入獄服刑無法見面，再假稱介紹另外1名閨蜜「瑪麗亞」與被害人交往，田女也繼續以虛擬瑪麗亞向該男子交往詐騙，以女兒、兒子需要協助等名義，持續向被害人索討金錢。

直到2018年8月，被害男子共計匯出199萬7200元，可是要求見面總遭拒絕，突然醒悟，確認自己遇到詐騙，乃向警方報案。經檢警偵辦，田女坦承所有犯行。

起訴後經法官審理認為，田女偽以介紹女友方式，騙取被害人信任，進而與虛擬假閨蜜交往，借名詐欺得手199萬7200元之多；考量她犯後已承認犯行，且與被害人達成和解（於2021年8月5日先賠償1萬元），判處有期徒刑10月，尚未實際合法發還予被害人的犯罪所得198萬7200元，則宣告沒收。

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