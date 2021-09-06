　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1人演3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」　詐財近200萬

▲桃園市吳姓女子自稱為直播主，為衝人氣向陌生男子借手機，趁不注意時利用行動支付盜刷線上點數詐財。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲1人分飾3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」詐財近200萬元。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市田姓女子因男性友人急欲尋找女伴，謊稱介紹閨蜜給他，進而假扮虛擬閨蜜詐財，一人分飾3角，2年來得手近200萬元，直到該男友人發現異狀，對田女提告，檢警偵查後起訴，基隆地院近日審結，認定田女觸犯詐欺罪，判處有期徒刑10月，不法所得沒入。

檢警調查，30歲田女佯因某男性友人希望她幫忙尋找女伴，基於詐財的意圖假扮自己的閨蜜，佯稱介紹給他，先創立暱稱「大珊」的新LINE ID假虛擬身分，與被害男姓友人交往，進而詐財，向被害男子宣稱自己家中經濟困難、願意用身體償還，2017年起5個月內向被害人索討共計88筆款項，分別3千到3萬元不等金額。

被害男子遲未見到閨蜜大珊本人，田女見被害人起疑，先編造大珊因酒駕須入獄服刑無法見面，再假稱介紹另外1名閨蜜「瑪麗亞」與被害人交往，田女也繼續以虛擬瑪麗亞向該男子交往詐騙，以女兒、兒子需要協助等名義，持續向被害人索討金錢。

直到2018年8月，被害男子共計匯出199萬7200元，可是要求見面總遭拒絕，突然醒悟，確認自己遇到詐騙，乃向警方報案。經檢警偵辦，田女坦承所有犯行。

起訴後經法官審理認為，田女偽以介紹女友方式，騙取被害人信任，進而與虛擬假閨蜜交往，借名詐欺得手199萬7200元之多；考量她犯後已承認犯行，且與被害人達成和解（於2021年8月5日先賠償1萬元），判處有期徒刑10月，尚未實際合法發還予被害人的犯罪所得198萬7200元，則宣告沒收。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

已婚超商男店員偷吃國中妹！帶回家嘿咻3次　妻查手機崩潰

茶壺山步道遭噴致命巴拉刈　狗狗誤舔呼吸困難+吐血「凌遲3天亡」

退貨單露餡！基隆專勤隊查獲3公斤「不明肉製品」　全部封緘送驗

用槍柄K前女友頭部落跑　警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
被爆「闖紅燈嗆警」　謝長廷兒親自回應了！
3歲萌妹天生被裝「透明小肚子」　背後故事讓人淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1人演3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」　詐財近200萬

快訊／38歲男行經民權東路突自撞！　公車候車亭杆凹爛一排

22歲混血女模墜樓亡　老公爆「暗黑對話」PO她認錯影片

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

3騎士北宜跑山　壓車跨雙黃線撞對向轎車！1未成年被抓包

檳榔攤玻璃門遭砸！遮牌黑車丟出大磚頭　車主喊冤：借別人開

南機站爆證人偷筆錄還通報！林岱樺公布監視器影像自清

快訊／43歲男陳屍北投套房！身體發黑腐爛　房東急報警

「白姑娘直播」股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

抓到了！撞死闖紅燈士官長　要同車女幫頂罪...通緝犯逃17天被逮

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

媽貼心疊稻草給狗玩...下秒被撞飛　直撲進草堆中！網笑翻：搶先體驗

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

1人演3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」　詐財近200萬

快訊／38歲男行經民權東路突自撞！　公車候車亭杆凹爛一排

22歲混血女模墜樓亡　老公爆「暗黑對話」PO她認錯影片

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

3騎士北宜跑山　壓車跨雙黃線撞對向轎車！1未成年被抓包

檳榔攤玻璃門遭砸！遮牌黑車丟出大磚頭　車主喊冤：借別人開

南機站爆證人偷筆錄還通報！林岱樺公布監視器影像自清

快訊／43歲男陳屍北投套房！身體發黑腐爛　房東急報警

「白姑娘直播」股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

抓到了！撞死闖紅燈士官長　要同車女幫頂罪...通緝犯逃17天被逮

重返湖人爭冠　朗多：就是專注在贏球

丹妮婊姐躺棺材！體驗死亡爆哭「人最終都是骨灰」…想到仇人變了

那對夫妻Nico被爆「私下態度差」！　Kim怒反駁：非當事人勿評價

韓女星懷3胞胎「體重飆破100KG」！　巨肚過大靠輪椅代步：痛到起不來

1人演3角！女介紹虛擬假閨蜜「談戀愛」　詐財近200萬

T3BA3對3籃球賽　桃園戰鬥猿、KEEP獲得首站冠軍

iPhone13顏色、售價4張圖一次看　他一看玫瑰金激動喊：必買！

誰來接班日本首相　最新民調河野太郎31.9%居冠

反萊豬醫師遭約談！　他籲民進黨：停止失心瘋的政治追殺

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

22歲女模亡！老公爆「暗黑對話」PO她跪地影片

九把刀岳母「解剖報告出爐」　桃檢通知家屬

22歲嫩模曾控「是他害死的」：吵架就叫我滾

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

快訊／北市休旅車突撞公車候車亭1傷

即／43歲男陳屍北投套房！

早餐店員工戴口罩　警確認過眼神：他是通緝犯

獨／嫩模婚後改姓羅有玄機！1年有多次尋短紀錄

值勤簽到簿被總統「簽死」員警後面接上這時間

老公拿裸照威脅！22歲嫩模「求助對話曝」

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

22歲嫩模被轟壞女人！羅母：人生被渣男毀了

更多熱門

相關新聞

已婚男店員偷吃國中妹嘿咻3次　妻崩潰大義滅親

已婚男店員偷吃國中妹嘿咻3次　妻崩潰大義滅親

基隆市超商大夜班店員的30多歲吳姓男子，與未滿14歲國中生少女小雨（化名）交往，並發生3次性行為，經少女的媽媽報警偵辦移送法辦，基隆地方法院近日判決，經審酌吳男犯行及賠償被害人，3罪各判刑1年6月執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

滑婆婆臉書驚見小三成媳婦！老公爽拍床照…正宮崩潰

滑婆婆臉書驚見小三成媳婦！老公爽拍床照…正宮崩潰

獨／上百人挨詐2.8億　牙醫50萬交保

獨／上百人挨詐2.8億　牙醫50萬交保

3歲童遭踩裂肝臟、骨瘦如柴亡！　惡保母夫妻下場曝

3歲童遭踩裂肝臟、骨瘦如柴亡！　惡保母夫妻下場曝

內湖警收毒梟20萬聲押禁見　另2警員交保

內湖警收毒梟20萬聲押禁見　另2警員交保

關鍵字：

基隆閨蜜詐欺

讀者迴響

熱門新聞

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

回家才抓到染Delta　台北至少2人

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

22歲女模亡！老公爆「暗黑對話」PO她跪地影片

警抓政二代遭嗆還被記申誡？　謝長廷兒反擊

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

幾內亞驚傳政變　首都激烈槍響

他從樓梯扶手滑下來　急墜2F爆頭亡

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面