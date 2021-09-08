新北幼兒園群聚再擴大！居家檢疫1013人　22人驗出陽性

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

新北幼兒園爆發群聚感染，指揮中心指揮官陳時中今（8日）指出，新北市幼兒園群聚事件，個案編號為案16128及案16129，總共匡列1062人，其中已居家隔離1013人且進行採檢，其中檢驗中有633人，陰性有358人、陽性22人。

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▲新北幼兒園隔離採撿情況。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案16159為英國籍50多歲男性，已接種COVID-19疫苗，7月曾於英國檢驗陽性；9月5日自英國來臺探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值36)；已匡列同班機接觸者4人，均列居家隔離。案16160為埃及籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，8月4日自埃及來臺探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月16日檢疫期滿前採檢結果亦為陰性。9月6日因曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢，於今日確診(Ct值38.9)；已匡列接觸者2人，均列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,881,111例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,864,293例排除)，其中16,056例確診，分別為1,445例境外移入，14,557例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染(原公布之境外移入個案16119，經病毒定序後改判為航空器感染)、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

▲新北幼兒園關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。