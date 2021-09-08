　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

▲屏東監理站會同警方攔查白牌牌載客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東監理站會同警方攔查白牌牌載客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

遊客搭火車到屏東縣枋寮火車站後，改搭乘白牌車到墾丁旅遊，被屏東監理站會同警方查緝到案，依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

▲屏東監理站會同警方攔查白牌牌載客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東監理站會同警方攔查白牌牌載客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東監理站表示，國內疫情趨緩，民眾出遊人潮增加，防疫期間合法的計程車都會做消毒並進行QR.Code實聯制，但是違規白牌計程車無法管控，民眾在搭乘上自身權益也就難有保障。

白牌車違法流竄載客，不僅影響合法業者，也可能造成治安漏洞，屏東監理站日前會同屏東縣政府警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，強力掃蕩取締違法的白牌車，日前在枋山地區攔查1輛白牌車違規載客營業且超載，攔下稽查。

遊客表示是從枋寮火車站，欲前往恆春墾丁遊玩，每位車資200元。該站對駕駛處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

屏東監理站站長洪美芳表示，屏東白牌車多在重要旅遊地區違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，屏東監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人以自用小型車違法經營計程車客運業，依規處十萬元以上二十萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣四個月至一年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

她說，因應疫情趨緩出遊人潮增加，將不定期加密排班持續在違規熱點地區強力執法，也再次呼籲白牌車暗藏乘車風險，民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者，才能保障自身安全與權益，也歡迎民眾踴躍檢舉，另外也提醒違規駕駛人勿存僥倖心態，否則因小失大、得不償失。

►Her今天推出「中秋好禮」

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
璨樹「24小時內可能轉強颱」　各國預測路徑出爐
台大麻醉師確診！傳院內染疫不只1人手術全取消　院方緊急回應
色警「2次邂逅」女騎士以為遇到愛！偷查車牌加臉書　悽慘下場曝
快訊／8月與新北確診生出遊　南港某國小、幼兒園2童+3家人P
快訊／性侵勒斃割乳做標本！　華山分屍案判決出爐
璨樹恐升超強颱風！　最新路徑「直上貫穿台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

幻覺婦深夜尋找「不存在的親戚」　暖警護送返家

易壅塞路廊改善實施滿月　台南永康+仁德交流道顯成效

「讓被害人不再害怕」　屏東地檢署辦理「修復促進者教育訓練」

屏東分署書記官感謝立陶宛成功酒促　完銷「斯卡羅」瑯嶠燒酌

台南市衛生局持續餐飲防疫稽查　讓民眾安心購買美食！

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

毒蟲缺錢買毒偷果園電線抽銅變賣　白河警逮賊護農

防堵非洲豬瘟！新北啟動萬人區域聯防　落實養豬場禁止廚餘餵養

快訊／台南新化深夜紡織工廠火警　濃煙悶燒搶救中

新北徵用薆悅酒店野柳館當「集中檢疫所」　全面暫停訂房

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

幻覺婦深夜尋找「不存在的親戚」　暖警護送返家

易壅塞路廊改善實施滿月　台南永康+仁德交流道顯成效

「讓被害人不再害怕」　屏東地檢署辦理「修復促進者教育訓練」

屏東分署書記官感謝立陶宛成功酒促　完銷「斯卡羅」瑯嶠燒酌

台南市衛生局持續餐飲防疫稽查　讓民眾安心購買美食！

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

毒蟲缺錢買毒偷果園電線抽銅變賣　白河警逮賊護農

防堵非洲豬瘟！新北啟動萬人區域聯防　落實養豬場禁止廚餘餵養

快訊／台南新化深夜紡織工廠火警　濃煙悶燒搶救中

新北徵用薆悅酒店野柳館當「集中檢疫所」　全面暫停訂房

民進黨團贊成新竹縣市合併升格　樂觀面對修法調降門檻

墨西哥最高法院裁定「墮胎定罪違憲」　女權一大進展

孕婦拒檢生產才確診　苗博雅爆：非個案「北市該驗不驗有法不管」

微創手術比傳統手術好？　醫師：需視手術目的和不同病情決定

元山8月營收3.18億元　車用風扇訂單能見度達直達2022上半年

彰化最強追焦桿曝光　取締超速半年狂拍7618件！駕駛失血1200萬

房仲「除髒狼」18刀殺運仍遭法院認定殺人未遂　二審判9年8月

中華徵信所估我國半導體業獲利高峰　落在後年至2025年！

SEMI報告：Q2全球半導體設備出貨年增48%　249億美元再創歷史新高

振興五倍券明拍板10月初上路　費鴻泰：應發現金避免群聚

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

地方熱門新聞

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

快訊／台南新化工廠火警　濃煙竄天搶救中

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

新北徵用薆悅酒店野柳館　作為集中檢疫所

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

毒蟲缺錢買毒偷果園電線變賣

花蓮釋出返鄉專車票　防疫保留座位8日開賣

基隆65校2萬學生符合資格　醫師將入校施打BNT

基隆老大公廟關龕門　辛丑鷄籠中元祭圓滿落幕

長榮機師確診　長榮大樓附近擴大清消

台南全面防堵Delta病毒入侵

更多熱門

相關新聞

防疫情升溫　中秋連假搭乘公共運輸不實施優惠

防疫情升溫　中秋連假搭乘公共運輸不實施優惠

今年中秋節有4天連假，雖然疫情趨於穩定，但為減少民眾非必要移動風險，將不實施以往連假期間原有乘車優惠措施，包含國道客運享平日優惠價或原票價85折優惠、台灣好行路線半價及國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運享折扣等。

大黃牛台1線漫步行　警扮「牧牛人」一路交管

大黃牛台1線漫步行　警扮「牧牛人」一路交管

快訊／謝長廷隔海喊話「條子鴿」　拿得出證據願替謝維洲下跪道歉

快訊／謝長廷隔海喊話「條子鴿」　拿得出證據願替謝維洲下跪道歉

警察亂入抖音　偽娘直播主嚇到摘假髮求饒

警察亂入抖音　偽娘直播主嚇到摘假髮求饒

屏東男喝茫醉倒路旁　警查出身分送返家

屏東男喝茫醉倒路旁　警查出身分送返家

關鍵字：

屏東監理站白牌車警察遊客保障

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

林務局「追殺式」討祖傳土地　他被折磨70年自戕抗議

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

李佳穎爆秘婚2年！180cm帥老公是「20年大仁哥」

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

減肥不碰白飯？你錯了　醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面