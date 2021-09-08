白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

▲屏東監理站會同警方攔查白牌牌載客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

遊客搭火車到屏東縣枋寮火車站後，改搭乘白牌車到墾丁旅遊，被屏東監理站會同警方查緝到案，依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

屏東監理站表示，國內疫情趨緩，民眾出遊人潮增加，防疫期間合法的計程車都會做消毒並進行QR.Code實聯制，但是違規白牌計程車無法管控，民眾在搭乘上自身權益也就難有保障。

白牌車違法流竄載客，不僅影響合法業者，也可能造成治安漏洞，屏東監理站日前會同屏東縣政府警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，強力掃蕩取締違法的白牌車，日前在枋山地區攔查1輛白牌車違規載客營業且超載，攔下稽查。

遊客表示是從枋寮火車站，欲前往恆春墾丁遊玩，每位車資200元。該站對駕駛處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

屏東監理站站長洪美芳表示，屏東白牌車多在重要旅遊地區違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，屏東監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人以自用小型車違法經營計程車客運業，依規處十萬元以上二十萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣四個月至一年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

她說，因應疫情趨緩出遊人潮增加，將不定期加密排班持續在違規熱點地區強力執法，也再次呼籲白牌車暗藏乘車風險，民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者，才能保障自身安全與權益，也歡迎民眾踴躍檢舉，另外也提醒違規駕駛人勿存僥倖心態，否則因小失大、得不償失。

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