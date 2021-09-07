促談人才招募合作　三井outlet團隊拜會台南市勞工局

▲三南奧特萊斯公司總經理藤野隆史，7日拜會台南市勞工局長王鑫基，促談人才招募合作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助市民安居樂業、打造「希望家園」，黃偉哲市長率市府團隊積極招商，其中台南市重大投資案 MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井Outlet），將提供上千個工作機會，為解決大量用人需求，三南奧特萊斯公司總經理藤野隆史，7日拜會台南市勞工局長王鑫基，促談人才招募合作。

台南市勞工局長王鑫基表示，日商三井不動產集團看好台南投資台南，在台南高鐵車站特定區內興建「 MITSUI OUTLET PARK 台南（暫）」，未來三井OUTLET PARK將可與沙崙智慧綠能科學城聯合研究中心、示範場域、會展中心、中研院南部院區、交通大學帶入的研發能量與吸引人潮，結合本市文化、美食、觀光創造更多的商機，並提供一處良好、便利的生活機能設施。

三南奧特萊斯公司總經理藤野 隆史表示，三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港之後，在台打造第三座OUTLET購物商城「MITSUI OUTLET PARK台南（暫）」，緊臨高鐵「台南站」及台鐵沙崙線「沙崙站」，交通非常便利，未來開幕將創造在地就業機會並帶動商機及人潮，感謝市府勞工局對人才招募的協助。

王鑫基局長表示，勞工局將全力協助三井outlet所有品牌端廠商快速找到人才，勞工局職訓就服中心將在官網設置求才專區，預定於9月17日正式上線！首波職缺釋出數百，每週會更新最新職缺，歡迎求職民眾掃描QRcode立即瀏覽應徵最新職缺。另外，勞工局將透過電台廣播、簡訊、台南工作好找FB、APP、台南市政府Line、網站等多元管道宣傳，讓有意求職者能獲得充分的訊息，也因應市民朋友找工作需求，在11月底會辦理專場招募活動，屆時歡迎求職民眾踴躍前往參加。

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