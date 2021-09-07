怪叔叔突掏生殖器碰5歲女童　母嚇壞連2動作擺平

▲林姓男子去年5月，在高雄某書局內竟自胯下掏出生殖器，碰觸1名5歲女童的手臂1次。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名患有精神障礙的林姓男子，去年5月下午，在某書局內看見一名5歲女童，竟故意靠近女童的左後方，自胯下掏出生殖器觸碰女童的手臂，隨即被女童母親發現後，怒報警處理。高雄地院審理後，依性騷擾罪，判其有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑3年。

患有精神障礙的林姓男子，去年5月10日下午5時許時，在高雄某書局內，看見一名5歲女童，竟刻意靠近女童並站在女童的左後方，趁著女童尚未察覺且不及抗拒之際，將生殖器自胯下掏出觸碰女童的手臂1下，不過隨即被女童的母親發現，怒將林男推開，並報警處理。

庭審時，林男坦承一切犯行。高雄地院審理後表示，林男犯罪屬實，但其患有心智缺陷等障礙，且有相關就醫紀錄，也無法維持庇護性工作，顯見其因病導致人際及工作功能明顯受影響。

不過法官指出，林男在接受鑑定時也多次發生有時沉默、有時能部分回應的情形，更主動指出希望可以避免刑責等語，由此合理推測，認為林男在犯案時應知道犯行是錯的，其在犯案時並非完全欠缺辨識能力，但其辨識行為能力因病有顯著降低之情形。

法官審酌其國中後未再接受正規教育，社會活動極少，儘管林男皆有在醫院門診追蹤服藥，但仍有多次出現碰觸女性私密部位，或用生殖器碰觸小女生身體情形，認為其再犯行為已達中高程度，建議實施監護，依性騷擾罪，判其有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑3年，於緩刑期間付保護管束，並在刑之執行前，須入相當處所，施以監護1年。

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