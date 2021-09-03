開學第3天就爆確診！北科附工廣播曝：沒做PCR通通不准離校

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

長榮2名機師爆出打完2劑AZ疫苗後，仍「突破性感染」的案例，其中一名機師的兒子也因此確診，其就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」也緊急宣布下午停課，衛生局人員進駐校園，為校內2154名師生進行PCR檢測，校方稍早也廣播宣布PCR檢測將會逐班進行，請同學務必做完PCR檢測，待結果確認後才可以離校。

▲校方校內廣播向學生宣導，PCR檢測將會逐班進行，未做檢測的同學通通不准離校。（圖／翻攝自臉書）



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據了解，長榮感染的2名機師皆為正機師，曾飛短程航班，飛澳當天返台，其中1人近日則曾直飛芝加哥長程航班，2人都已接種完整2劑AZ疫苗，未料仍「突破性感染」，家人也因此染疫，其中一名機師兒子被通報確診後，其所就讀的北科附工，也在下午緊急宣布停課，對全校2154名師生進行PCR檢測，未確認結果為陰性的學生，不得離校。

校方稍早也進行廣播，向學生表示PCR檢測會逐班進行，所有同學務必做完PCR檢測，待結果確認為陰性後，才可以離校。但仍有學生家長對於校方的做法感到相當不滿，怒批校方明知校內有學生確診，卻未即時宣布停課，3日上午仍讓師生進校，撥電話痛斥校方「你們太扯了吧！」

為此，北科大校方也透過廣播，希望學生能和家長有效溝通，以避免檢測順序在後面的班級學生家長，在外等候過久。