不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽

▲長榮機師接種完兩濟完整疫苗後仍突破性感染。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）
記者林冠吟／整理報導
長榮2名機師驚傳突破性感染，其中一名機師更因此傳染給家人，造成兒子所就讀的「北科附工」3日下午緊急宣布停課，對全校師生緊急進行PCR檢測，所幸全員陰性。雖然病毒株定序尚未出爐，但仍有高度機率為Delta病毒，桃園市政府為此不敢輕忽，宣布一律取消中秋節所有活動，新北市政府也隨後緊急跟進，多縣市也祭出因應，《東森新媒體ETtoday》帶您一次看全國各縣市活動停辦情形。
基隆：暫無影響
台北：
1.下周二討論指引。
新北：
1.跟進桃園，中秋節烤肉停辦。
桃園：
1.中秋節所有活動一律取消。
2.市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。
3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的封街萬人烤肉大會。
4.桃園捷運原訂5日舉行第一次新進人員招募甄試，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。
5.即日起自9日起加強二級警戒措施：
(1.)集會人數上限室內50人、室外100人
(2.)加強賣場及超市人流管制
(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名
(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放
新竹縣：
1.本週末各項活動，務必要遵守防疫管理指引的內容並落實執行。
2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。
3.中秋節活動將視疫情狀況，滾動檢討調整。
新竹市：
1.即日起自9日強化二級警戒措施
(1.)集會人數上限室內50人、室外100人
(2.)加強賣場及超市人流管制
(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名
苗栗：
1.苗栗縣府目前無活動異動，若有會再另行公布說明。
2.銅鑼鄉五福廟普度法會，停辦。
台中：
台中市政府表示，目前各局處並無針對中秋節活動做規畫或調整。
彰化：
彰化縣長王惠美指出，規劃的活動仍維持中央防疫標準，若有緊急狀況發生將滾動式調整，至於烤肉活動，以同住家人為主，吃東西時還是要放隔板比較安全，社區烤肉活動不開放，還提醒民眾「再委屈一下」。
南投：
雲林：
1.一切依照中央防疫守則規則辦理。
2.苑裡鬼門關夜市，停辦。
嘉義縣：
1.依循中央疫情指揮中心規範，尚無進一步的管制措施，後續視疫情變化隨時滾動式調整。
嘉義市：
1.嘉義市依照中央疫情指揮中心二級警戒規定，並積極宣導民眾務必戴好口罩、勤洗手，遵守防疫措施，將就疫情狀況隨時滾動檢討。
台南：
1.2021台南古都國際半程馬拉松，停辦，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。
2.台南市政府也對此回應，將會密切觀切，待事件較明朗化，才會決定相關做法，並採取滾動式檢討，發布最新的防疫指引與做法。
高雄：
1.高雄市府衛生局表示會經專家會議與防疫會議討論後公布。
2.高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動，停辦。
屏東：
1.視先觀察疫情發展調整。
宜蘭：暫無影響。
花蓮：暫無影響。
台東：暫無影響。
澎湖：暫無影響。
金門：暫無影響。
連江：暫無影響。
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