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不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Hello Kitty彩繪機,Hello Kitty夢想機,空中巴士Airbus A300-300,B-16332,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊泡泡,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮機師接種完兩濟完整疫苗後仍突破性感染。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

記者林冠吟／整理報導

長榮2名機師驚傳突破性感染，其中一名機師更因此傳染給家人，造成兒子所就讀的「北科附工」3日下午緊急宣布停課，對全校師生緊急進行PCR檢測，所幸全員陰性。雖然病毒株定序尚未出爐，但仍有高度機率為Delta病毒，桃園市政府為此不敢輕忽，宣布一律取消中秋節所有活動，新北市政府也隨後緊急跟進，多縣市也祭出因應，《東森新媒體ETtoday》帶您一次看全國各縣市活動停辦情形。

基隆：暫無影響

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台北

1.下周二討論指引。

新北

1.跟進桃園，中秋節烤肉停辦

桃園

1.中秋節所有活動一律取消

2.市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園不開放烤肉。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的封街萬人烤肉大會

4.桃園捷運原訂5日舉行第一次新進人員招募甄試，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。

5.即日起自9日起加強二級警戒措施

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人
(2.)加強賣場及超市人流管制
(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名
(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放

新竹縣

1.本週末各項活動，務必要遵守防疫管理指引的內容並落實執行。

2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

3.中秋節活動將視疫情狀況，滾動檢討調整。

新竹市

1.即日起自9日強化二級警戒措施

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人
(2.)加強賣場及超市人流管制
(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

苗栗

1.苗栗縣府目前無活動異動，若有會再另行公布說明。

2.銅鑼鄉五福廟普度法會停辦

台中

台中市政府表示，目前各局處並無針對中秋節活動做規畫或調整。

彰化

彰化縣長王惠美指出，規劃的活動仍維持中央防疫標準，若有緊急狀況發生將滾動式調整，至於烤肉活動以同住家人為主，吃東西時還是要放隔板比較安全，社區烤肉活動不開放，還提醒民眾「再委屈一下」。

南投

雲林

1.一切依照中央防疫守則規則辦理。

2.苑裡鬼門關夜市停辦

嘉義縣

1.依循中央疫情指揮中心規範，尚無進一步的管制措施，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

嘉義市

1.嘉義市依照中央疫情指揮中心二級警戒規定，並積極宣導民眾務必戴好口罩、勤洗手，遵守防疫措施，將就疫情狀況隨時滾動檢討。

台南
1.2021台南古都國際半程馬拉松停辦，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。

2.台南市政府也對此回應，將會密切觀切，待事件較明朗化，才會決定相關做法，並採取滾動式檢討，發布最新的防疫指引與做法。

高雄

1.高雄市府衛生局表示會經專家會議與防疫會議討論後公布。

2.高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動停辦

屏東

1.視先觀察疫情發展調整。

宜蘭：暫無影響。

花蓮：暫無影響。

台東：暫無影響。

澎湖：暫無影響。

金門：暫無影響。

連江暫無影響。

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