翻修老屋變噩夢！工期延宕437天還會漏水　裝潢師傅要賠183萬



▲簡姓男子找師傅翻修房屋，但工程被延宕1年多，還出現滲水狀況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

老屋想翻修沒想到卻換來一肚子氣，一名簡姓男子找來陳姓師傅，花了374多萬想重新翻修房子，沒想到過程中只有陳男一人來做工，工期延宕437天，房子還被修到大漏水，他不滿提告求償183萬元，陳姓師傅沒到庭替自己答辯，被法官判賠183萬元。

簡姓男子前年1月要翻修自家透天厝，找來陳姓師傅承攬工程，約定好以374多萬元，預計1月動工後，5月31日前完工，工期約4個多月，雙方也簽了承攬工程合約書。但自從開工後，屢屢因違法遭檢舉而停工，原來陳男僅用一般修繕施作，並未正式申請建照，之後才於同年8月20日申請建照，一直到10月4日才復工。

但重新開工後都是陳男幾乎一人獨自施工，工程進度遲滯已經讓簡男不是很開心，又因沒做好防水工程，導致下雨之後2樓外牆整面起大泡泡，進水嚴重，屋內也同樣嚴重滲水，已油漆過的牆面也剝落，新建的2樓前面與3樓後面的房間天花板及牆面均嚴重滲水，且3樓後房牆面也有龜裂等問題。

原本預計只要5個月的修繕工程，修了437天還沒修好，簡男打算解約，並向陳男依違約求償，算出工程逾期金163萬，加上租金損害、貨櫃屋租金、電器損壞等支出，向陳男求償183萬餘元。

法院審理期間，陳男並不出庭，也沒有提出書狀作任何聲明，法官根據雙方合約內容等，認為簡男求償有理，判陳男須賠償183萬元。可上訴。

時間對我們來說完全沒用！

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