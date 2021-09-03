北科附工驚魂24hrs曝！學生居家快篩爆陽性　全校PCR家長怒圍校外

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

長榮2名機師爆出打完2劑AZ疫苗後，仍「突破性感染」的案例，其中一名機師的兒子也因此確診，其就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」也緊急宣布下午停課，衛生局人員進駐校園，為校內2千多名師生進行PCR檢測，待結果確認後才可以離校。北科附工黃姓教務主任指出，2日晚上接獲學生家人電話，得知告學生父親染疫，且學生居家快篩陽性，而深夜11時許進一步確認PCR陽性確診，校方隨即於第一時間進行通報。

▲北科附工黃姓教務主任出面回應，第一時間接獲學生家長通報後，校方也立即依規定通報。（圖／記者沈繼昌攝）



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黃姓教務處主任指出，2日傍晚接獲接獲學生家人通知，指學生的父親確認PCR檢測為陽性，該學生進行居家快篩也是陽性，隨即在晚間7、8點時告知導師，並立即前往醫院進行PCR檢測，於晚間11時許確認，PCR陽性反應，校方緊急於第一時間依規定通報。

教務主任表示，3日上午桃園市衛生局和教育局長也立即前往學校坐鎮，共同研議防疫措施，在中午時宣布進行全校師生的PCR篩檢，校方也依規定針對確診者的同班同學，全數進行集中檢疫14天，至於同班同學的家長則採預防性集中檢疫，若有曾進入學生使用後的教室者，也需進行居家隔離14天。

此外，教務主任也宣布，全校將依1人確診全校停課14天的防疫規定，將自9月3日起至16日，依規定停課，並在3日放學後進行全校環境清消，同時為使學生停課不停學，教育部和桃園市教育局也已提供265台的平板與433張SIM卡、門號與無線分享器等，供學生來借用做為遠距離教學使用，借用對象也不會限於經濟弱勢對象，只要學生有需要都可以前來借用，另桃園市政府也將提供130份防疫關懷包給集中檢疫的學生家長使用。

▲北科附工校門外有大批家長在校門口等候，怒批要等到宵夜嗎。（圖／記者沈繼昌攝）



不過與此同時，校方先前才進行校內廣播向學生表示，沒做PCR檢測未確認結果前，通通不准離校，但也有越來越多的家長聚集在校門外苦等，對於校方得做法相當不滿，抱怨不斷，痛批到底要等到何時？「難道還要準備宵夜嗎？」