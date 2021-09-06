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陳艾琳老公顏庭笙坦承呼麻獲緩起訴2年需自費治療　再議駁回確定

▲顏庭笙持毒遭逮。（圖／翻攝自ＩＧ／顏庭笙）

▲顏庭笙持毒遭逮，獲緩起訴確定。（圖／翻攝自ＩＧ／顏庭笙）

記者吳銘峯／台北報導

藝人陳艾琳的老公、《大學生了沒》Alex顏庭笙（31歲），去年開車被警方臨檢查獲含大麻成分的電子煙油，他坦承吸食，驗尿報告結果也呈現陽性反應，台北地檢署8月間依施用二級毒品罪嫌，給予緩起訴處分2年，需自費接受戒癮治療。全案經由北檢職權向高檢署再議，高檢署駁回再議確定。

顏男是台灣大學的高材生，也曾是游泳國手，由於身材、外型俊俏，參加節目後爆紅，之後陸續參與多部戲劇演出。但他在演藝圈知名度不高，直到之後與陳艾琳結婚。外界質疑陳艾琳在與「MP魔幻力量」鼓手阿翔有婚約期間，疑似與顏男發生婚外情，還被抓姦在床，最後於2017年離婚。離婚後陳艾琳與顏男不畏流言，在2019年結婚，並生下女兒。

顏庭笙去年一度傳出和陳艾琳婚姻危機，檢方緩起訴指出，去年11月24日凌晨12點半，顏男獨自開車行經國三甲線下北市辛亥路停等紅燈時，遭到大安分局警網進行攔檢。警方當下就聞到顏男車內濃厚大麻味，立刻請神情緊張的顏男下車，沒想到電子煙油也隨之掉落地面，警方撿起來做檢測，驗出毒品成分，詢問顏男「這裡面是大麻？」顏男則立刻坦承，警方也扣得大麻菸油5個，毛重21.14公克。顏男被依持有二級毒品罪嫌移送北檢後交保3萬元。

由於顏男的尿液檢驗出大麻代謝物的陽性反應，他到案後也坦承施用大麻。檢方偵辦後，於8月中做出緩起訴處分，期間為2年，緩起訴條件為自費前往台北市立聯合醫院松德院區接受戒癮治療。案經檢察官依職權送再議，高等檢察署認為全案調查完備，駁回再議。

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