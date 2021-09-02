樹德科大結合東港安泰醫院　儲備緊急救護能量強化校安

▲樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系與健康促進中心的初級救護技術員訓練 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系與健康促進中心，於9月2日辦理2梯次16小時初級救護技術員繼續教育，並與東港安泰醫院共同簽署緊急救護合作備忘錄，透過教學相長及相互交流，提升學生未來職場就業力與競爭力。

這項活動，由該中心許龍池主任主持開訓典禮，表示樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系非常重視安全課題，為了配合政府防疫政策，參訓學生報到前需先完成快篩，系上積極推動學生具備緊急救護技能並取得專業技能證照，因此與全台唯一設置「到院前救護中心」專責辦理緊急救護訓練且獲頒國家品質標章認證的東港安泰醫院（重度級急救責任醫院）共同簽署緊急救護合作備忘錄，透過教學相長及相互交流，取得專業技能證照，提升學生未來職場就業力與競爭力。

負責籌劃辦理這次訓練的樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系的劉昆祐副教授說，有鑑於恆春半島南灣長泳變海難、八仙氣爆等事件造成許多青年學子受傷，戶外活動、校園意外及猝死案例，通報救護人員到達現場時，往往都已錯失黃金救援時間，造成不可挽回的遺憾，更突顯了第一線人員急救技能從校園紮根的重要性。

東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，第一線水域及戶外從業人員，具初級救護技術員人數逐漸增加，但由於目前訓練救護技術員之單位、團體尚未普及，一般非消防人員或救護志工之初級救護技術員較無管道接受此繼續教育訓練，該醫院支援最優質的師資團隊以及高標準訓練器材，透過教育訓練資源的投入，安排專業講師臨場分享經驗，提供實際的技術訓練及測驗，培育學生具備到院前或轉院之傷病患照護技能，也鼓勵相關科系學生參與社會服務，推廣緊急災難與急救處理，儲備緊急救護能量強化校園安全。

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