北科附工師生7日再快篩！校園漏夜清消　師生+家人不排除二度PCR

記者沈繼昌／桃園報導

北科附工昨日驚傳有學生確診，桃園市衛生局緊急協調校方完成全校師生PCR篩檢，同時宣布即日起至9月16日停課14天，篩檢作業直至晚間8時才完成，桃園環保局人員隨即進入校園進行清消作業，晚間近11時許完成清消作業。市長鄭文燦4日表示，採檢結果都是陰性，但9月7日要針對全校師生再做一次居家快篩，如有需要會再安排第二次PCR檢測。

▲北科附工學生3日傳出確診，市府衛生局昨晚緊急完成全校師生PCR篩檢，環保局人員隨即進入校園進行清潔消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲市府環保局人員3日晚間進入校園進行清潔消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北科附工傳出學生確診案，該名學生2日出現身體不適，隨即赴醫院檢查被檢測出呈陽性，當天即請假未到校，市府隨即決定3日安排全校師生進行衛教與PCR採檢，讓家長與師生安心，並可於短時間內防堵疫情。衛生局聯繫中壢天晟醫院與桃園敏盛醫院動員15組人力，加速進行採檢作業，採檢進行3日晚上8點整完成全校日夜間部師生完成檢測。

▲北科附工學生3日傳出確診，市府衛生局昨天緊急完成全校師生PCR篩檢，環保局人員進入校園進行清潔消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北科附工師生完成PCR檢測後，桃園市環保局人員隨即在晚間9時許進入校園進行清消作業，總計動員2車、13人以水霧消毒作業，針對全校教室、校園四周進行全面消毒，約在深夜11時許完成清消作業。

▲北科附工學生3日傳出確診，市府衛生局昨天緊急完成全校師生PCR篩檢，市長鄭文燦表示，9月7日將請所有師生再做一次居家快篩，隨時監測疫情變化。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦4日指出，北科附工師生共2656人採檢結果為陰性，入住集中檢疫所的同班同學與家人共144位，採檢亦為陰性，另外，長榮航空機師航空公司派飛外站機組員55位，採檢結果也是陰性。

鄭文燦強調，雖然這一輪採檢結果，職場、家人、學校三方面採檢都是陰性，但風險期14天還沒結束，仍然不能掉以輕心，必須保持最高警戒。市府已發放3千份快篩試劑給北科附工，9月7日將請所有師生再做一次居家快篩，隨時監測疫情變化，如有需要會再安排師生、職場、家人再做第二次PCR採檢。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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