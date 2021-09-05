接種AZ後猝逝！九把刀岳母「解剖報告出爐」　桃檢通知家屬

▲九把刀57歲岳母打完AZ疫苗4天後驟逝。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

作家九把刀岳母7月26日接種AZ疫苗，不料4天後卻驟然離世，家屬因此懷疑死因恐與疫苗有關，要求相驗解剖以釐清真相；九把刀甚至還PO文透露，自己已經寫了陳情書，希望法醫能替岳母「驗一下免疫螢光反應、驗一下小板第四凝血因子抗體」。在解剖報告出爐後，桃園地檢署今(5日)也請家屬前來看報告。

九把刀指出，岳母離世當天曾透露「背部往頸部開始劇痛」，同時也出現嘔吐症狀；法醫高大成推測，極有可能是主動脈剝離，但不排除係因疫苗過敏反應催化，讓體內的隱形炸彈動脈瘤爆炸，當時他直言，解剖時要得在主動脈剝離處驗有無嗜伊紅性白血球，若有驗出，就有可能係因延遲過敏導致動脈瘤破裂，進而造成主動脈剝離，若有的話，就可能與疫苗有關。

在岳母猝逝後，九把刀也多次寫下對岳母的思念，「白天有很多事要忙，但無數生活細節裡都有媽媽。」到了夜晚，妻子周亭羽會無預警大哭，「我知道，沒有媽媽的每一天，每一夜都是大哭的好日子，我不想阻止也沒資格，有時候亭哭累了還會反過來安慰我，說她不是悲傷，只是非常想媽媽。」

今桃園地檢署指出，上週五下午收到九把刀岳母的解剖報告，經與家屬連繫後，於今下午開偵查庭，請家屬到場看解剖報告並表示意見，但由於家屬目前不願對外公布死因，桃檢對此也表示尊重，將會再進行後續處理。