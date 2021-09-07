林智堅提「大新竹」縣市合併　鄭文燦：正確的方向

▲針對新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併概念，桃園市長鄭文燦7日受訪時表示，縣市合併可提高競爭力，是正確的方向。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

距離2022年縣市長與縣市議員選舉將屆，新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併概念，引發地方矚目，桃園市長鄭文燦7日受訪時指出，新竹縣市合併可以提高競爭力，新竹的共同生活圈不管是在交通、居住、消費，可以講都是一體的，整個城市的智禮上會提高等級；至於是否在拚選舉？鄭文燦強調，就新竹縣市發展，縣市合併是非常重要的地方制度變革，他認為是正確的方向。

鄭文燦今天上午視察位於龍潭區的青年農民場域暨宣導青農紓困政策，媒體詢問有關新竹市長林智堅提出大新竹概念看法如何？

鄭文燦指出，新竹縣市合併可以提高競爭力，新竹的共同生活圈不管是在交通、居住、消費，可以講都是一體的，縣市合併的話，大概會有超過102萬人口，在整個城市的治理上會提高等級，雖然沒有到達直轄市的標準125萬人，他認為新竹縣市合併是正確的方向。

至於林智堅是否為日後選舉鋪路？鄭文燦表示，「合併也需要時程，我沒有這樣想，縣市合併是一個非常重要的地方制度變革，這不考慮任何個人未來的動向，林智堅市長是就竹縣市的發展所提出來，我個人是支持這樣的方向。」

此外，針對檢疫所今天會對桃園農工做第二次採檢，採檢結果什麼時候會出來？是否會影響兩千多位師生？

鄭文燦強調，第一層高風險的師生都在集中檢疫所，已經過一採，全部都是陰性，今天會進行二採，如果二採全部陰性的話，指揮中心專家會議決定，第二層若全校師生改成有症狀才採檢，大概會在週四或週五執行，如果沒有新增個案的話，代表風險是可控的。

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