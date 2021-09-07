Delta強襲「中秋節還敢烤肉嗎？」　網友選擇超意外：守法變傻子

▲大家今年會烤肉嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中秋連假近在眼前，怎料國內疫情再拉警報，除了長榮機師感染Delta病毒，新北市幼兒園也傳出群聚感染事件。就有網友發文表示，大家中秋節會烤肉嗎？貼文一出，立刻引發熱議，而多數網友都表示，「烤啊，又沒三級」、「我在陽台烤、屋頂烤」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「中秋大家會烤肉嗎」為題發文，提到現在有越來越多人重視環保議題，因此中秋節也不會烤肉；不過也有些人在中秋節會聚在一起烤，大家這次還會烤肉嗎？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「烤啊，都能上班了還不能烤肉喔」、「烤啊，在自家陽台烤」、「照烤啊，反正我家有陽台烤，爽啊」、「我一定烤」、「烤啊幹嘛不烤？守法的都會變傻子QQ」、「跟平常上班吃午餐沒什麼差別吧」、「會啊，就是個氣氛」。

也有些網友表示，「不會烤，疫情嚴峻忍忍吧」、「拜託不要再烤了好嗎」、「線上烤就好了，空間比較大，人多也不會擠」、「不要鬆懈好嗎」、「今年不烤」。

本站稍早報導《不斷更新／10縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看》，事實上，中央目前雖然沒有規定不能烤肉，不過新北市、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、高雄市、雲林縣、嘉義市、南投縣都已宣布不開放戶外烤肉了。